「金曜ロードショー」では、『僕のヒーローアカデミア』劇場版最新作『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション』が明日公開となるのにあわせて、劇場版第1作『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ~2人の英雄(ヒーロー)~』を、本編ノーカットで地上波初放送する。

『僕のヒーローアカデミア』は、2014年から堀越耕平により「週刊少年ジャンプ」(集英社刊)で連載が開始され、コミックスシリーズ世界累計5000万部を突破する人気コミックであり、それを原作とするTVアニメシリーズは最新第5期が現在毎週土曜に放送中となっている。

そして今回、劇場版第1作の放送にあたり、本作の主人公・緑谷出久(通称:デク)役の山下大輝と、デクの師匠であり憧れのヒーロー・オールマイト役の三宅健太から寄せられたコメントが公開された。

◎緑谷出久役:山下大輝のコメント

ヒロアカの劇場版第1弾が金曜ロードショーにキター!!!!

劇場版ならではのダイナミックな映像、音楽に加え、ヒロアカの魅力がギュギュッと詰まったお祭りのような楽しさも感じられると思います!!

旅行など外出が難しい世の中ですが、是非キャラクター達を通して一緒にI・アイランドでバカンスを楽しんでください!!

この夏はヒロアカでさらに向こうへ!Plus Ultra!!!

◎オールマイト役:三宅健太のコメント

『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ~2人の英雄~』が金曜ロードショーに、来たぁ!!!オールマイトの声を担当しています三宅健太です。この作品は、当時ヒロアカ初の劇場版ということもあり、私自身とてもワクワクしながら収録したことを、未だによく覚えています。

そして今回、『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション』がついに公開ということで、まさにヒロアカサマー!って感じで、熱くワクワクしています。皆さんも是非このワクワク感を一緒に共有しましょう!!

さらに向こうへ! Plus Ultra!!

さらに、『僕のヒーローアカデミア』映画公式Twitterアカウント(@heroaca_movie)では、声優陣のコメント動画をUP予定。また、番組の後半では、同日公開の最新作『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールドヒーローズミッション』の、世界を救う壮大なミッションの始まりとなる冒頭シーンがテレビ初公開となるので、あわせてチェックしておきたい。

『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ~2人の英雄(ヒーロー)~』は、明日8月6日(金)よる9時00分~10時54分、金曜ロードショーにて、本編ノーカットで地上波初放送。

(C)2018「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE」製作委員会 (C)堀越耕平/集英社