逆恨みが原因となって引き起こされてしまう事件、時々ニュースで見かけますよね。そもそも逆恨みって、どんなものを指すのでしょうか。

この記事では逆恨みについて掘り下げ、正しい意味や使い方の例文、類語などをご紹介。逆恨みをしやすい人の心理状況や逆恨みを防ぐための簡単なポイントも解説します。

逆恨みとはどのようなことを指すのか、まずは確認しましょう。

逆恨みには大きく2つの意味があります。こちらが恨みに思うべき相手から逆に恨まれること、そして親切のつもりで何かをしたときに逆に恨まれること。どちらも「筋違いの恨み」です。

それでは具体的にどのようなことを逆恨みというのでしょうか。

嫌なことばかり書き込んでくる相手は、本来なら自分が恨むべき対象です。自分の身を守るためやむを得ずSNSのコメント欄をブロックしたら、そのことに逆上して相手がさらに嫌がらせをしてくるというもの。

こちらは親切に教えてあげるつもりで接していたのに、その姿勢が「上から目線で生意気」と捉えられ、恨まれてしまうというもの。人の好意をひねくれて受け止め、理不尽に恨むことも逆恨みです。

逆恨みはみんながみんなするものではありません。やはり逆恨みをしやすい人には心理的な共通点があるとされています。

下記に共通点を簡単にまとめましたが、逆恨みをしやすい人は周りにとって厄介な存在でしかありません。逆恨みをかわすためのポイントは後ほど紹介します。

被害妄想が強い人は、自分がしてしまった失敗や偶然の不幸を人のせいにする傾向にあります。常に「自分は攻撃されている」と思い込み、その敵意を誰かに向けています。

何事もマイナスに捉えたり、物事のマイナスの面しか目に入ってこなかったり。たとえ人から親切にされても、「何か裏があってこんなに親切にするのでは」と疑ってしまい、それがいつしか敵意に変わってしまうのです。

自分の失敗を認めることができず、常に誰かのせいにしてしまう人も逆恨みをしやすいタイプと言えるでしょう。例えば道端の植木鉢を蹴って壊したとします。本来なら植木鉢の持ち主が壊した人を恨むところを、「こんなところに植木鉢を置くのが悪い」と壊した張本人が自分の非を認めず持ち主を攻撃します。これが逆恨みです。

逆恨みにはいくつかの類語があります。例文を交えて紹介しましょう。

「怨恨(えんこん)」は、深い恨みの心を指します。逆恨みも含めて、恨み全般のことを指す恐ろしい言葉です。

ニュースになるような凶悪事件のほとんどは、犯人の怨恨がもとにあるといっていいでしょう。

「遺恨(いこん)」は、いつまでも忘れることのできない恨みを言います。遺恨も、逆恨みを含む恨み全般を指して使われます。

スポーツのシーンでは、前回敗戦したときのくやしさを晴らす「遺恨試合」などと使われることもあります。

「八つ当たり(やつあたり)」は、ある事に腹を立て、それとは無関係の人にまで当たり散らすことを言います。憤慨した気持ちを自分で処理しきれず周りを巻き込むという、なんとも迷惑な行動だと言えるでしょう。

「腹いせ」も八つ当たりと同様に、抱いた怒りや恨みを的外れな方法で晴らすことを言います。

「切れる」は突然に怒り出すさまを言います。「逆ギレ」は逆恨みと同じ意味で、本来なら怒られる立場の人間が激高することを言います。

逆恨みを表現する英語表現には以下のようなものがあります。

undue resentment(理不尽な恨み)

unjustified resentment based on misunderstanding(誤解に基づく不当な恨み)

以下に例文を紹介します。

・I received an undue resentment.(逆恨みを受けた)

・I am concerned about unjustified resentment.(逆恨みを心配しています)