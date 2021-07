ボーイズバンドプロジェクト『ARGONAVIS from BanG Dream!』より全5バンドのシングルが同時発売された。

『ARGONAVIS from BanG Dream!』

今回発売されたのは、Argonavis 5th Single「可能性/Stand by me!!」、GYROAXIA 2nd Single「WITHOUT ME/BREAK IT DOWN」、Fantôme Iris 1st Single「ザクロ/狂喜のメロディ」、風神RIZING! 1st Single「ランガンラン/夢見るBoy守るため」、εpsilonΦ 1st Single「Cynicaltic Fakestar/Sake it L⓪VE!」。

各タイトル、限定盤付属のBlu-rayにはTVアニメ『アルゴナビス from BanG Dream!』が収録。また、通常盤・限定盤ともに「ライブ・ロワイヤル・フェス 1st Round 前哨戦」投票券が封入される。

(C)ARGONAVIS project. (C)DeNA Co., Ltd. All rights reserved. (C)bushiroad All Rights Reserved.