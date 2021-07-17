高野麻里佳、高橋李依、長久友紀の3人からなる声優ユニット「イヤホンズ」が、公式YouTubeチャンネルにて「EARPHONES Theory of evolution Online Show Digest Movie」を公開した。
こちらは、2021年9月22日にリリースされる、目と耳で楽しむコンセプトEP『identity』【Online Show版】に収録される「EARPHONES Theory of evolution Online Show」の内容をダイジェストにまとめたもの。同映像は、昨年10月31日に開催されたイヤホンズ初のオンラインライブ「EARPHONES Theory of evolution Online Show」を編集し、Blu-rayに収録したもので、同ライブは開催当初から映像とライブの融合が話題となっており多くのファンから映像化が待望されていた。
●EARPHONES Theory of evolution Online Show Digest Movie
また、コンセプトEP『identity』の発売決定を記念して、全11曲(メドレー含む)のダイジェスト映像の中から一番観たい楽曲をイヤホンズ公式Twitter(＠earphone_seiyu)のアンケートで募集し、一番リクエストの多かった楽曲が、後日フルバージョンが期間限定で公開されるので、こちらもチェックしておきたい。
イヤホンズのConcept EP『identity』は、2021年9月22日(水)の発売予定。各詳細は公式サイトにて。