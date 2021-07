アイドルグループ・KAT-TUNが、初の両A面シングル「We Just Go Hard feat. AK-69」/「EUPHORIA(ユーフォリア)」を9月8日に発売することが分かった。

今年デビュー15周年アニバーサリーイヤーを迎えているKAT-TUNの通算29枚目となるシングル。「We Just Go Hard feat. AK-69」は、日本テレビ系プロ野球中継『DRAMATIC BASEBALL 2021』のイメージソングで、同局系『Going! Sports&News』のテーマソングに採用されている。楽曲提供は数多くのアスリートから支持され、自身の作品がプロ野球選手の登場曲としても多数使用されているHIP HOPアーティスト・AK-69。KAT-TUN初の“feat.”という形でコラボレーションが実現した1曲でもある。

「EUPHORIA」は、後輩のジャニーズJr./美 少年が主演するテレビ朝日系新ドラマ『ザ・ハイスクール ヒーローズ』(7月31日スタート)の主題歌。疾走感あるクールなビートが印象的な楽曲で、時代を超えた“繋がり”、そして未来への強い決意と高揚感が感じられるアグレッシブなダンスナンバーとなっている。

初回限定盤1には「We Just Go Hard feat. AK-69」、初回限定盤2には「EUPHORIA」のミュージッククリップとメイキングを収録。初回限定盤3にはカップリングの新曲1曲と、シングルのレコーディング風景など制作過程に密着したドキュメンタリー映像「Documentary of KAT-TUN 29th Single」が。通常盤にはカップリングとして新曲2曲を加えた合計4曲が収められた。

さらにオリジナル応援グッズ「KAT-TUN 15周年マフラータオル」が同梱されたスペシャルパッケージ「BASEBALL盤」がジャニーズショップオンラインストア限定商品として発売決定。「“KAT-TUN×プロ野球”スペシャルコラボ企画」応募シリアルコードも封入される。あわせて、ファンクラブ会員のみ購入可能な「ファンクラブ会員限定盤」もジャニーズショップオンラインストア限定商品として発売される。