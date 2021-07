ロッテリアは7月21日、「すみっコぐらし」とコラボレーションした子ども向け商品企画として、ロッテリアオリジナル「キッズセット」を、全国のロッテリア店舗(一部店舗を除く)で発売する。販売は10月中旬まで。

今回販売するキッズセットは、ハンバーガーにフレンチフライポテトS、ドリンクSが付いたセットに、ロッテリアオリジナル「すみっコぐらし」のグッズが付いている。「チキンチーズバーガーセット」(539 円)、「キッズチーズバーガーセット」(539 円)、「キッズてりやきバーガーセット」(561 円)の3種類を用意する。

オリジナルグッズは、「ビーチボール」、「フライングディスク」、「シールブック」の中から1つ選択できる。「ビーチボール」は、「すみっコぐらし」のかわいい絵柄が入ったビニールボールで、外や家の中でのボール遊びを手軽に楽しめるという。

「フライングディスク」は、子どもから大人まで手軽に遊べるグッズ。やわらかい素材のため、小さな子どもでも安全に遊ぶことができる。「シールブック」は、「すみっコぐらし」のかわいいシールを貼って遊べるシールブック。自由に貼って自分だけの作品を作ることができる。

キッズセットの販売は10時30分から。グッズがなくなり次第終了となる。

