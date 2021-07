ダンス&ボーカルグループ・GENERATIONSのレギュラー番組『GENERATIONS高校TV』(ABEMA 毎週日曜21:00~)。11日は、GENERATIONSの中で一番優しい人を決める「優しい委員長 選抜総選挙」の後編が配信された。

白濱亜嵐

今回の投票では、事務所の後輩グループであるTHE RAMPAGE from EXILE TRIBE、FANTASTICS from EXILE TRIBE 、BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBEのメンバー総勢31人から寄せられた、メンバーたちの“優しい”エピソードとともに最終投票を実施。最初に開票を行うことになったFANTASTICSについて、進行を務めるお笑いコンビ・アルコ&ピースの平子祐希から「FANTASTICSのメンバーだったら自分に自信あるなって方もいらっしゃるんじゃないですか?」と質問されると、まんざらでもない表情の数原龍友は「普段かわいがってあげている子はいますね」と自信をのぞかせる。

そして、数原が「かわいがっている後輩」としていた八木勇征は見事、数原に投票。「GENERATIONSの事を一番に考えているうえに、後輩である僕たちのことも常に気を使ってくれます。また、Jr.EXILEで動くときは常にムードを作ってくれて、男としても人間としてもすごく尊敬しています」という投票理由が明かされると、このあまりにも出来すぎた内容に対し、佐野玲於は思わず「これ、龍友くんが送った文章を転送していません(笑)?」と笑いを誘った。

続いて、BALLISTIK BOYZ・深堀未来の開票の際、他のメンバーたちから「亜嵐くんな気がする」と予想された白濱亜嵐。顔の前で祈るようなポーズを見せながら「でもちょっとあいつ……面白いけど変わってるんですよ」と不安そうな表情を浮かべていたが、深堀からの票を見事獲得。「よかった〜」と安堵していると、平子は投票の決め手となった“誕生日プレゼント”について質問する。これを受け、白濱は「人にあげたプレゼントの中で一番高かったかな……」と回想しながら、作曲活動も行う深堀へ“良いパソコン”を贈ったと説明すると、メンバーたちはこの太っ腹なプレゼントに驚き。白濱は「良い機材を使えば良いものになると僕もわかっているので」と、後輩思いな一面を披露した。

また、THE RAMPAGE・RIKUの開票場面では、自信満々な数原が「『GENEの曲を歌わせてもらいました』と個人的に連絡が来たりする」とニヤリ。しかし、そんなRIKUが投票していたのは白濱で、実は「隠れ亜嵐チルドレン」こと「隠れアラチル」であることが判明すると、白濱は「RIKUは絶対俺だと思った!」とドヤ顔に。これを受け、呆然とする数原が「言わないの性格悪い」と声を大にして抗議する。さらに川村壱馬も隠れアラチルだった事が判明すると、メンバーたちは「怖ぇ~!」「マジで!?」「それはないと思った……」「ショックかも」と驚きの声があがっていた。

なお、今回の様子は「ABEMAビデオ」にて1週間無料で視聴できる。

