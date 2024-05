Mrs. GREEN APPLE大森元貴『乃木坂スター誕生』出演を振り返る「みなさん、めっちゃ緊張されていて」「俺も緊張しちゃった」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。4月29日(月・祝)の放送では大森が、同日に日本テレビで放送された番組「超・乃木坂スター誕生!」ゲスト出演を振り返りました――乃木坂46・5期生がMrs. GREEN APPLEの楽曲を何度もカバーしているということから、今回の共演が実現。大森:乃木坂46の5期生のみなさんと一緒に(Mrs. GREEN APPLEの)「春愁」を歌わせていただきました。「ケセラセラ」も(乃木坂46のみなさんに)歌っていただいて。

本日4月29日(月)24:59~、日本テレビ「超・ #乃木坂スター誕生!」がOAです!



先輩メンバーは、、、#久保史緒里 が歌唱します🔖



ミヤギテレビ 、福岡放送 、山梨放送、四国放送の4局ネットでもリアルタイム放送☺️✨



5期生の更なる成長と先輩メンバーの活躍をお見逃しなく👀#乃木坂46… pic.twitter.com/tndoJjOdiL

— 乃木坂46 (@nogizaka46) April 29, 2024若井:収録、どうでした?大森:(メンバーの)みなさん、めっちゃ緊張されていて。だから俺も緊張しちゃった(笑)。若井:5月には対バン(「Mrs. TAIBAN LIVE 2024」5月21日(火)神奈川・横浜アリーナ/ゲスト:乃木坂46)もありますからね!大森:そうなの! 若井さんがなんかしちゃう……とか!?若井:そうなの!? 俺、知らないです! 勝手なこと言わないでください(笑)!大森:(「SCHOOL OF LOCK!/乃木坂LOCKS!」の講師・井上)和先生も「スター誕生」ありがとうございました! お邪魔しました! 5月の対バンもよろしくお願いします!番組では他にも、先日デジタル配信リリースされた新曲「ライラック」のMVについて語る場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/