再生可能エネルギーを中心としたエネルギーサービス事業者のLooopは、戸建て住宅向けの屋根置き太陽光発電設備が0円で付いてくるお得な電気料金プラン「未来発電」の提供エリアを拡大し、関西電力エリアおよび福井県、三重県、岐阜県不破郡関ケ原町の一部および九州電力エリアでの提供を7月1日より開始した。

未来発電は、お客の費用負担0円で屋根上太陽光発電設備が導入でき、電気料金も大幅に削減することができるお得な電気料金プラン。自宅の屋根の発電量に応じて、20年間で100万円以上の電気代削減効果が期待できるという。

提供エリアは、関西電力エリア(京都府、大阪府、滋賀県、兵庫県(赤穂市福浦を除く)、奈良県、和歌山県)および福井県(三方郡美浜町以西)、三重県(熊野市以南)、岐阜県不破郡関ケ原町の一部・九州 電力エリア(福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県(離島を除く)へと拡大する。

料金プランは、基本料金0円で、従量料金が「未来発電S｣(※関西電力 従量電灯A相当･九州電力 従量電灯B相当)の場合、関西電力エリア25.0円/kWh/九州電力エリア26.0円/kWh。「未来発電L｣(※関西電力 従量電灯B相当･九州電力 従量電灯C相当)の場合、関西電力エリア26.0円/kWh/九州電力エリア27.0円/kWh(※再生可能エネルギー発電促進賦課金、および燃料費調整額は含んでいない)。

太陽光発電設備の導入費用は0円で、太陽光発電設備の設備費・設置工事費・メンテナンス費をすべてLooopが負担する。太陽光発電設備の製品保証は10年以上で、契約期間は10年間。災害などの停電時には非常用電源として活用可能だという。