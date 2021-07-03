『バンドリ！』プロジェクトより劇場版『BanG Dream! Episode of Roselia』よりミニアルバム『劇場版「BanG Dream! Episode of Roselia」Theme Songs Collection』が発売された。
『劇場版「BanG Dream! Episode of Roselia」Theme Songs Collection』は、劇場版『BanG Dream! Episode of Roselia』のオープニング・エンディングを集めたミニアルバム。
劇場版『BanG Dream! Episode of Roselia Ⅰ : 約束』より、5人の誇りを力強く奏でるオープニング「Proud of oneself」と、未来へ進む勇敢さを表したエンディング「overtuRe」を収録。劇場版『BanG Dream! Episode of Roselia Ⅱ : Song I am.』からは彼女たちの決意を込めたオープニング「Sing Alive」と、優しさの中に揺るがない熱さを宿したエンディングの「Singing “OURS”」、そしてRoselia結成前の湊友希那による劇中歌「雨上がりの夢」の全5曲を収録している。
また、Blu-ray付生産限定盤には2020年8月に富士急ハイランド・コニファーフォレストで開催された「BanG Dream! 8th☆LIVE」夏の野外3DAYS DAY1：Roselia「Einheit」を収録している。
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