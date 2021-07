『バンドリ!』プロジェクトより劇場版『BanG Dream! Episode of Roselia』よりミニアルバム『劇場版「BanG Dream! Episode of Roselia」Theme Songs Collection』が発売された。

『劇場版「BanG Dream! Episode of Roselia」Theme Songs Collection』

『劇場版「BanG Dream! Episode of Roselia」Theme Songs Collection』は、劇場版『BanG Dream! Episode of Roselia』のオープニング・エンディングを集めたミニアルバム。

劇場版『BanG Dream! Episode of Roselia Ⅰ : 約束』より、5人の誇りを力強く奏でるオープニング「Proud of oneself」と、未来へ進む勇敢さを表したエンディング「overtuRe」を収録。劇場版『BanG Dream! Episode of Roselia Ⅱ : Song I am.』からは彼女たちの決意を込めたオープニング「Sing Alive」と、優しさの中に揺るがない熱さを宿したエンディングの「Singing “OURS”」、そしてRoselia結成前の湊友希那による劇中歌「雨上がりの夢」の全5曲を収録している。

また、Blu-ray付生産限定盤には2020年8月に富士急ハイランド・コニファーフォレストで開催された「BanG Dream! 8th☆LIVE」夏の野外3DAYS DAY1:Roselia「Einheit」を収録している。

