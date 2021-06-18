2021年7月からの放送開始が予定されているTVアニメ『魔法科高校の優等生』より、第2弾キービジュアルが解禁。さらに、追加スタッフ＆キャスト情報が公開された。
■TVアニメ『魔法科高校の優等生』スタッフ情報
原作：佐島 勤＋森 夕
キャラクター原案：石田可奈
監督：橘 秀樹
副監督：渡部高志
シリーズ構成・シナリオ：玉井☆豪
キャラクターデザイン：山本亮友、佐野隆雄
総作画監督：山本亮友、佐野隆雄、古川英樹
キーアニメーター：丹羽信礼
CAD・メカニック原案：ジミー ストーン
衣装デザイン：廣冨麻由
美術監督：李 凡善(BON．Cor)
色彩設計：月野えりか
3Dディレクター：齋藤 威志
撮影監督：廣岡 岳
編集：近藤勇二
音響監督：本山 哲
音響効果：古谷友二
音楽：岩崎琢
キャスティングマネージャー：松岡 超、鈴木久美子
アニメーションプロデュース：BARNUM STUDIO
アニメーション制作：CONNECT
■TVアニメ『魔法科高校の優等生』キャスト情報
司波深雪：早見沙織
司波達也：中村悠一
光井ほのか：雨宮 天
北山 雫：巽 悠衣子
明智英美：西 明日香
七草真由美：花澤香菜
渡辺摩利：井上麻里奈
市原鈴音：中原麻衣
中条あずさ：小笠原早紀
一色愛梨：Lynn
十七夜 栞：種﨑敦美
四十九院沓子：木戸衣吹
水尾佐保：石飛恵里花
また、6月27日(日)23時より、ABEMAにて、『TVアニメ「魔法科高校の優等生」放送直前特番』の放送が決定。特番には、早見沙織(司波深雪役)、巽悠衣子(北山雫役)、Lynn(一色愛梨役)の出演が予定されている。
TVアニメ『魔法科高校の優等生』は、2021年7月よりTOKYO MXほかにて放送開始予定。各詳細はアニメ公式サイトにて。
(C)2021 佐島勤/森夕/KADOKAWA/魔法科高校の優等生製作委員会