アットホームは6月17日、「アットホーム人気の駅ランキング 大阪市編」を発表した。調査ランキングは2021年4月時点のものとなる。

ランキング結果は以下の通り。まず「不動産情報サイト アットホーム」で最もPV数が多かった人気の駅は、1位「大正(大正区)」、2位「新大阪(淀川区)」、3位「福島(福島区)」、4位「東三国(淀川区)」、5位「大国町(浪速区)」、6位「南方(淀川区)」、7位「阿波座(西区)」、8位「九条(西区)」、9位「桜川(浪速区)」、10位「天神橋筋六丁目(北区)」となった。

最もPV数が多かった人気の駅

そして「ワンルーム～1DKのシングル向き物件」では、1位「福島(福島区)」、2位「新大阪(淀川区)」、3位「東三国(淀川区)」、4位「大国町(浪速区)」。5位「大正(大正区)」。6位「阿波座(西区)」、7位「野田(淀川区)」、8位「九条(西区)」、9位「寺田町(天王寺区)」、10位「南森町(北区)」となっている。

次に、「1LDK～2DKのカップル向き物件」を見たところ、1位「南方(淀川区)」、2位「大正(大正区)」、3位「東三国(淀川区)」、4位「新大阪(淀川区)」、5位「桜川(浪速区)」、6位「福島(福島区)」、7位「堺筋本町(中央区)」、8位「南森町(北区)」、9位「九条(西区)」、10位「大国町(浪速区)」という結果だった。

さらに、「2LDK以上のファミリー向き物件」では、1位「大正(大正区)」、2位「堺筋本町(中央区)」、3位「福島(福島区)」、4位「上新庄(東淀川区)」、5位「東三国(淀川区)」、6位「天神橋筋六丁目(北区)」、7位「喜連瓜破(平野区)」、8位「西田辺(阿倍野区)」、9位「北巽(生野区)」、10位「寺田町(天王寺区)」となっている。