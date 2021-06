仕事をスケジュール通りにスムーズに進めるためには、催促メールを送ることが必要な場合があります。しかし、言葉の選び方やタイミングを間違ってしまうと失礼だと思われ、相手を怒らせてしまうこともあるかもしれません。

この記事では、催促メールを送る際のポイントや例文などを紹介します。催促メールの送り方や送るタイミングなどを知って、ビジネスを円滑に進められるようになりましょう。

期限や納期を守ることは社会人として当たり前のことです。自分が納期を守るのはもちろんですが、取引先や同僚などとのやり取りの中で、催促メールが必要になることがあります。

ただし、催促メールを送るタイミングを間違えてしまうと相手との関係性にひびが入ってしまうこともありますので、適切なタイミングで送ることが必要です。そこで、催促メールを送るべきタイミングについて紹介します。

ビジネスマナーでは、仕事関連のメールは、遅くても24時間以内に返信するのが望ましいです。基本的には24時間経過したら、「再送」などをタイトルに加えて、催促メールをしても問題ありません。

ただし、そう急いでいない場合は、もう少し待ってから催促メールを送ってもいいでしょう。

取引先や顧客からすでに入金されているにも関わらず、催促メールを送ってしまうとトラブルの元になることもあります。催促する際はこちらのミスや確認もれでないことを十分に確認してから送りましょう。

ただし、単純に入金を忘れていることも考えられます。言い回しには注意を払い、請求書を送れているかや金融機関の営業時間による行き違いではないかを確認してから、催促メールを送りましょう。

約束していた物品の納品や書類の納付期限が遅れてしまうと、たとえ遅れたのが1社だけであってもビジネスの進行に大きな支障をきたしてしまうことがあります。手違いでないことを確認したら、できるだけ早く催促メールを送信しましょう。

催促メールを送る際に注意すべき点を紹介します。誤った内容の催促メールを送ると相手との関係がこじれてしまうことがありますので気を付けましょう。

催促メールを送るべきでない状態で送ってしまうと、相手に不快な思いをさせたり、不信感を持たれたりしてしまうこともあります。すでに納品・入金されていないか、返事が迷惑メールフォルダに入っていないかなどチェックしましょう。

催促すべき状態なのかを必ず確認してから、催促メールを送ってください。

納期までに物品が届かないなど、期日が決まっているものに対してはすぐに催促メールを送っても問題ありません。相手が状況を確認できるよう、できるだけ早く連絡しましょう。

ただし、期日を定めていないものに関しては、あまり急いで催促すると先方の負担になってしまいます。「恐れ入りますが、◯月×日までに」などの言い回しで、やんわりと催促しましょう。

相手からの納品や返答が遅い時、つい感情的な催促のメールを送ってしまうことはありがちです。しかし、ビジネスで感情的になるのは得策ではありません。

先方に配慮した言葉を加えながら、冷静に催促メールを書きましょう。返信期日を指定しておくと先方も対応しやすいです。

催促メールを送っても、思うような返答がもらえなければさらにメールを送り返さなければならず大変です。そのようなことを避けるために、催促メールで記載しておきたい点を紹介します。

催促メールを送る前に、納期や前回のメール送信日時など、催促の元となる日付を確認してください。こちらのミスではないことを確認するためにも、期日に遅れていることを確認してから、催促メールを送りましょう。

催促メールを送る時には、何の契約なのかをわかるように送るのが大切です。契約内容や入金など、何の催促なのかが件名や文章からわかるようにして送信しましょう。

ビジネスをスムーズに進めるためには、相手にどうしてほしいのかを的確に伝えることが大切です。催促メールの場合は「入金してほしい」「納品してほしい」など、何をしてほしいのかがわかるような内容で送りましょう。

期限に遅れている相手に対して催促メールを送る場合、いつまでに行動すればいいのかわかるようにするのがポイントです。再設定した期日を記載して、先方に知らせましょう。

納期遅れの催促メールではつい感情的になってしまうことがあるかもしれませんが、先方にやむを得ない事情がある場合も考えられ、冷静な対応が必要です。「お忙しいところ」「お手数をおかけしますが」など、相手を気遣う言葉を添えて、催促メールを送りましょう。

ここからは、状況に応じた催促メールの例文を紹介します。催促メールを送る際の参考にしてください。

メールの返信を催促する場合、前回メールを送った日や新たな期限などを記載しましょう。また、相手が前のメールを見返さなくても返事ができるよう、内容も記載するのがポイントです。

入金の催促メールを送る場合、入れ違いで入金されていることはよくあります。すでに入金済みである場合はどうすればいいのかを記載して、確認メールを送りましょう。

納期の催促メールにおいては、いつまでに返答がほしいのかや新たな納期の設定が必須ですので、忘れずに記入しましょう。

英語でメールのやり取りをする機会があるなら、英語での催促メールの送り方も知っておきたいもの。催促メールの英語での送り方のポイントを紹介します。

英語で催促メールを送る時の件名は「Reminder」を付けるのが一般的です。しかし、「Reminder」だけではスパムメールと勘違いされやすく見逃されてしまうこともあります。「Reminder:以前送ったメールの件名」など、内容がわかるようにして送りましょう。

・Please respond by this coming Wednesday.(今週の水曜日までにお返事ください)

・Could you please send us your reply by June 10?(6月10日までにお返事いただけますか)

・We look forward to hearing from you.(お返事お待ちしております)