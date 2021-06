メールを送る場合は、顔が見えない相手への気遣いが欠かせません。特に確認したいことがあってメールを送る際は、相手に心理的な負担をかけないよう、誤解のない表現につとめなければなりません。

この記事では確認メールを送る際に必要となる基本事項や例文、確認メール返信の際に気をつけたいことなどをあわせてご紹介します。丁寧な確認メールで相手に好印象をあたえ、業務が滞りなく進むようにしましょう。

文章だけでやりとりとなるメールでは、相手の語調や雰囲気などがわかりません。そのため、用件だけを記載していると、受信した相手からぶっきらぼうに思われたり、真意が伝わらなかったりする場合があります。

確認したいことがあってメールを送る際には、単なる質問として「どうですか?」と尋ねているだけなのか「どうなっているのか今すぐ返事をください」と回答を迫っている状態なのか、何を求めているのかが相手に伝わるようにわかりやすいメールにする必要があります。

確認メールを送る際、基本となる形式は以下のとおりです。

確認メールの場合は知りたいことに返信をもらわなければなりません。何の用件に対していつまでにフィードバックや返答が欲しいのか、スケジュール感を明確に伝えましょう。必要に応じて確認を取りたいと考えている理由を加えます。

まずはタイトルを見ただけでおおよその用件がわかるように簡潔に表示することが大切です。

【】などを活用しておおよその分類ができるように設定をしましょう。また、状況に応じて【至急】【要返信】【ご質問】などを盛り込むのもおすすめです。

確認メールの場合、受け取った相手は「この件は対応が漏れていた、しまった」などと自分に非があると感じている可能性があります。

相手が受ける心理的な負担を軽減させる意味でも、「どうなっていますか?」などの感情的な言葉は避けてやわらかい表現を使うのがおすすめです。

確認メールを送る際は、念のため本当に確認メールを送る必要があるのか確認したうえで、相手が回答しやすいように配慮をして送信しましょう。

確認メールが届いた場合、相手は回答を待っている状態のため、3つのポイントを押さえて対応しましょう。

「ありがとうございます」という言葉を添えつつ、相手の文体にあわせて返信します。

資料に目を通し終わってから返信する場合は「読みました」で構いませんが、資料が多い場合には「必ず読みます」と回答するだけでも構いません。

ここでは状況別に確認メールの文例をご紹介します。それぞれ説明不足の点がないかに気を配り、クッション言葉を多めに使うように心がけましょう。

確認事項が複数ある場合には、「1.~について」「2.~について」用件ごとに箇条書きにしたり「いくつも聞いて申し訳ない」という表現を盛り込んだりすると複数の質問があることがわかりやすくなります。

取引先への連絡の場合、相手の都合がわからないため、期日を指定した場合は回答が可能かどうかを確かめておくと丁寧です。

送ったメールに反応がない場合は、相手のメールが多く確認しきれていない可能性があります。その場合メールを探してもらうよりも再送した方が早いかもしれません。

社内の別の担当者に返答がきているなど、すでに相手から回答を受け取っていて自社で確認しきれていないという可能性もあります。確認メールを送る際には、そのような場合も考慮した表現にしましょう。

「ご確認ください」の英語表現は check ではなく confirm を使うのが一般的です。また、回答を催促する場合は件名に Reminder をつける場合があります。

件名:Reminder: Meeting confirmation this Friday

I mailed you on June 20, but it seems that you have still not replied.

I’m afraid my message has not reached you.

Could you confirm that you will be attending the meeting this Friday?

Please let me know If you have any questions.

I look forward to hearing from you.

Best Regards,