「荷が重い」は、単純に荷物の重量が重いという意味よりも、慣用句として使われることの多い言葉です。ビジネスシーンでもこの言葉を見かけることもあるのではないでしょうか。

本記事では、「荷が重い」の基本的な意味と英語表現、ビジネスシーンで使うケースについて紹介します。またビジネスメールでの例文や、類語表現の例文も多く紹介するので、「荷が重い」の使い方を把握するのにご利用ください。

「荷が重い」とは、自分自身の力量と比較して、負担や責任が大きすぎるという意味です。例えば、仕事の依頼があったが、自分のスキルではとても要求レベルをクリアした仕事ができないというケースを想定しましょう。この場合「せっかくの依頼は嬉しく思うが自分には荷が重い」と表現します。

役不足とは、本人の力量に対して役目が軽すぎることを指す言葉で、「荷が重い」の対義語です。

ただ、現在では役不足は荷が重いと同じ意味だと思っている人が多く、解釈を間違えやすい表現なので、使い方には注意しましょう。無理に「役不足」と言わなくても「今のポジションは自分にとっては簡単すぎてもう成長できないと思います」と直接的に表現したほうがいいケースもあります。

「荷が重い」を英語で言うと「ask for too much」などと表現します。「荷が重い」のフレーズが入った英語の例文をいくつかご紹介します。

・I'm glad that you've asked me to do this, but I feel that it's too much for me.

(せっかくの依頼は嬉しく思いますが、自分には荷が重いと感じます。)

・The job as a project manager is too much for me.

(プロジェクトマネージャーの仕事は、私にとって荷が重すぎます。)

・I am sorry, but your request is too much for me to bear.

(申し訳ありませんが、あなたのご要望は、私にとって荷が重すぎます。)