ビジネスメールを締めくくる文章として使用されることの多い「ご確認のほどよろしくお願いいたします」という表現。社会人たるもの、意味を正しく理解して適切な使い方を心掛けたいものです。

本記事では「ご確認のほどよろしくお願いいたします」について、意味や使用上の注意点、言い換え表現などを解説。返信例と英語表現もまとめました。

「ご確認のほどよろしくお願いいたします」とは、相手に失礼のないよう確認を依頼するときに使用する言い回しです。

ビジネスメールなどで「ご確認のほどよろしくお願いいたします」を用いる理由は、フレーズを分解することでわかりやすくなります。より深く意味を知るためにも見ておきましょう。

前半部分の「ご確認のほど」は、尊敬の意味にあたる「ご」と名詞の「確認」、言い切る形を避けるための「~のほど」で構成されています。単に「確認」とするよりも丁寧な印象が伝わりますね。

後半にある「よろしくお願いいたします」の「よろしく」は、人に何かを頼んだりするときに添える言葉です。続いて「願う」の敬語表現である「お願い」と、「する」の謙譲語である「いたします」を加えた構成です。相手を敬いつつ、確認を促す意味合いのフレーズであることがわかります。目上の人にも使用できます。

「ご確認のほどよろしくお願いいたします」の「~のほど」は、言い回しに柔らかさを持たせる効果がある言葉です。直前の名詞である「確認」が断定的、強制的ではなくなり、丁寧な印象になります。ひらがなの他、漢字の「程」も使用できます。

相手に対して丁寧さを印象付けるために、「ご確認のほどよろしくお願いいたします」の前にワンフレーズ加えてみるのもいいでしょう。謙虚なニュアンスが加わり、より失礼のない言い回しになります。

また「ご確認のほどよろしくお願いいたします」の部分を少々変化させても、丁寧さがアップします。

ここからは、「ご確認のほどよろしくお願いいたします」の例文とともに使い方をご紹介します。

「ご確認のほどよろしくお願いいたします」は主にビジネスシーンにおいて使用されます。特にメールの文末に使用されることが多いでしょう。

確認の依頼を受け取ったときは、依頼に対する返事をしましょう。「わかりました」だと敬意に欠けるため、下記のようなフレーズがおすすめです。

また、確認を依頼した相手から確認をしたとの返事をもらったときは、お礼の言葉を返しましょう。「ご確認いただき」などの文言を添えると丁寧な印象になります。

なお、目上の人に対し「ご確認のほどよろしくお願いいたします」の代わりに「確認してください」と表現するのは注意が必要です。

「ください」は動作の主である人に対し敬意を表す「くださる」が元となってはいるのですが、それを命令形にしているのです。

そのため、目上の人に使用する表現としては、違和感を感じる人もいるでしょう。「確認してください」を使用するのは、部下または同僚までにすると無難です。「ご確認のほどよろしくお願いいたします」ならば、目上の人にも使用できますよ。

「ご確認のほどよろしくお願いいたします」のうち、特に「ご確認のほど」と似た意味を持つ言葉はいくつもあります。知識として頭に入れておきましょう。

「お取り計らいのほど」には「物事を順調に進めるために配慮していただきたい」との気持ちを相手に伝える意味合いがあります。

「ご一読のほど」は「目を通してほしい」という気持ちを相手に伝える際に使用します。「文章をざっと読む」の意味がある「一読」を丁寧に表した言葉で、相手の負担が大きくならないよう配慮した表現です。

「高覧」は相手が物事を見る行為を指す言葉であり、相手を尊敬する気持ちが込められています。意味合いは「ご覧になる」と同じですが、「ご高覧」はメールなどの文章で使用されるケースが多いです。

「参照」は「他のものと照らし合わせ、参考にする」ことです。「ご参照のほど」は参考にしながら確認してもらうときに使用します。

「検収」は「発注品と納品物が同じものか確認して受け取る」ことを意味する用語です。確認項目には品目や数量、破損の有無、動作チェックなどが該当します。納めた品物の確認を丁寧にお願いするときに使いましょう。

「査収」は「金銭や書類、物品などについて、内容をしっかり確認して受け取る」ことの意味です。隅々まで確認した上での受け取りをお願いする場合に「ご査収のほど」を用います。

業種によっては日本語だけでなく、英語でビジネスメールを作成することもあるでしょう。いざというときに慌てないためにも、相手に確認をお願いする英語表現を覚えておきましょう。

「確認」などの意味で使われる「confirm」に、「お願いします」を表す「Please」を合わせたフレーズです。

・Please confirm the data you just compiled. (集計したデータについて、ご確認のほどよろしくお願いいたします)

「どうぞご確認ください」という意味合いの英文です。「kindly」は、「お願いですから」「どうか」というニュアンスがあります。

・Attached is a reference document. Please kindly confirm it. (参考資料を添付しています。ご確認のほどよろしくお願いいたします)

「確認」の意味である「check」と、許可や依頼を丁寧に表わす「Could」を用いた英文です。

I'm sorry to bother you, but could you please check it?

(お手数ですが、ご確認のほどよろしくお願いいたします)