チャンネル登録者446万人を超えるYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」のオーディションプログラム「THE FIRST TAKE STAGE」。その3次選考を勝ち抜いたセミファイナリスト14組が、22日(22:00~)プレミア公開の動画にて発表される。

「THE FIRST TAKE STAGE」

「THE FIRST TAKE STAGE」は、これまで数多くの一発撮りのパフォーマンスを届けてきた「THE FIRST TAKE」が、まだ見ぬ本物のアーティストに出会うために用意したオーディションプログラム。グランプリは「THE FIRST TAKE」への出演と、配信専門レーベル「THE FIRST TAKE MUSIC」からのデジタルリリースが約束される。

オーディションは、昨年11月に募集を開始。全国から集まった一発撮りパフォーマンス動画の中から、1次(書類/動画)選考・2次(オンライン)選考を経て、3次(対面)選考を勝ち抜いた14組がセミファイナリストとなる。

今回公開される映像では、セミファイナリストたちが自身で制作したオリジナル楽曲、もしくは、指定の課題曲(カバー)に一発撮りパフォーマンスに挑んでいる。