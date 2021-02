ロックバンド・DISH//の4thアルバム『X(クロス)』(24日発売)のクロスフェードムービーがきょう17日22時に、DISH// official YouTube channelでプレミア公開される。

同アルバムはこれまでに、あいみょん作詞・作曲で2020年に大ヒットし、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」では同チャンネル初の1億再生を突破した「猫 ~THE FIRST TAKE ver.~」や、はっとり(マカロニえんぴつ)作詞・作曲の「僕らが強く。」など、バラードや熱いバンドロックサウンド、シティポップまでバリエーション豊かな楽曲を収録。

著名なアーティストとコラボレーションし、メンバーがディレクションを行って作り上げたJQ(Nulbarich)提供の「QQ」、長屋晴子(緑黄色社会)提供の「ニューノーマル」、くじら提供の「君の家しか知らない街で」、GLIM SPANKY提供の「未完成なドラマ」では、各アーティストの個性とDISH//の個性が融合を果たしている。

また、メンバーが作詞・作曲・ベーシックアレンジを手掛けた「ルーザー」は、本日より先行配信を開始。グループ存続の危機や挫折、惨敗を感じながらも戦い続けてきたDISH//の思いが詰め込まれた1曲だ。そのほかメンバーの自作曲は「rock‘n’roller」、先日ミュージックビデオを公開した北村匠海作詞・作曲の「あたりまえ」の合計3曲で、いずれもDISH//の進化を感じられる楽曲に仕上がった。