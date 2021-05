24日に放送されるTBS系音楽番組『CDTVライブ! ライブ!』(毎週月曜21:00~)に、OMIこと登坂広臣(三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE)、Jr.EXILE世代の4グループが出演する。

『CDTVライブ! ライブ!』は、“アーティスト自身が作り上げるステージをまるごと生中継する”がコンセプトのライブ番組。24日の放送は、豪華アーティストの生ライブに加え、大好評のダンス企画第2弾も届ける。

OMIこと登坂広臣はEP作品で話題の新曲をフルサイズテレビ初披露。こだわりの演出が光る、スペシャルステージで熱いパフォーマンスを魅せる。

そして、Jr.EXILE世代の4グループが大集結。GENERATIONS from EXILE TRIBEが「LIBERATION」、THE RAMPAGE from EXILE TRIBEが「CALL OF JUSTICE」 、FANTASTICS from EXILE TRIBEが「PERFECT MAGIC」、BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBEが「VIVA LA EVOLUCION」をそれぞれ披露する。新世代グループの豪華ライブパフォーマンスは必見だ。

10度目の大型全国ツアー中のflumpoolは、2021年第1弾シングルの表題曲「ディスタンス」をフルサイズテレビ初披露する。

さらに、今大注目の次世代アーティスト・Momが初登場。鋭くシリアスなサウンドと印象的なリリックで、テレビCMにも起用され話題となった「あかるいみらい」をテレビ初披露する。

また、4月に放送した3時間スペシャルで好評を博した「ダンス企画」の第2弾も届ける。日本が誇るダンスレジェンドたちが今話題の楽曲に振付を考案し、YouTubeで流行中の「踊ってみた動画」に自ら挑戦する同企画。今回、挑戦に名乗りを挙げたのは、Jr.EXILE世代の4組。GENERATIONSはAdoの「ギラギラ」、THE RAMPAGEはYOASOBIの「怪物」を全力で踊る。また、FANTASTICSは大人気アニメ『呪術廻戦』の第1クールオープニングテーマ・Eveの「廻廻奇譚」、BALLISTIK BOYZはyamaの「春を告げる」に挑戦する。Jr.EXILE世代4組が織りなす夢のダンスステージに注目だ。

さらに、注目の最新ヒット曲をまとめた「CDTVオリジナル週間ランキング」も発表する。

※OMIのOはストローク付きが正式表記