テレビアニメ『擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD』より第三話の場面カットが到着した。

『擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD』

●第一章 愛と悲しみの山河 三話「機密事項六一四シシシンチュウムシ」

金庫番の殺害を命じたのは仁であり、慶喜の要望だった。やるせない雪村を月城は察するも、復讐の過程で浅陽の身に危険が迫ることを示唆、離別を助言する。揺れる雪村はある決断を下す。

(C) 擾乱製作委員会