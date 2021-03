東京ドームシティGallery AaMoにて、「リリィ展 in Gallery AaMo」、「D4DJ展 in Gallery AaMo」が4月6日まで開催中。

3月14日より、Gallery AaMoにて開催中の「ブシロード大展示会 in Gallery AaMo」。3月25日からは、第2弾として「リリィ展」と「D4DJ展」がスタートした。「リリィ展 in Gallery AaMo」は、ドール、舞台作品、テレビアニメ、ゲームアプリなど、様々角度からアサルトリリィプロジェクトを堪能できる展示となっている。「D4DJ展 in Gallery AaMo」は、D4DJ初となる展示会で、衣装展示、喫茶バイナル再現、キャラクターの私物展示など、D4DJの世界観に触れることができる空間になっている。

「リリィ展」梨璃と夢結のフォトパネルや3メートルの巨大ヒュージが展示されている。さらに、舞台やライブイベントで使用した衣装やCHARMも登場する。物販コーナーには、描き下ろしイラストを使用した新商品も登場している。

「D4DJ展」では、6ユニット24人のライブ衣装が展示され、さらにアニメ『D4DJ First Mix』展示でアニメーションプロデューサーのコメントと一緒に、アニメの名場面を振り返ることができる。キャスト・監督による書き込みコメントにも注目だ。その他、エンディングを再現したフォトスポット、1500台限定で販売されているHappy Around!×Pioneer DJ のコラボレーションモデル「DDJ-400-HA」の実物が展示されている。そして「マスター」のスタンディポップがお出迎えしてくれる喫茶バイナルでは、作中に登場するレトロな喫茶店を再現。キャラクター私物展示では、D4DJのキャラクターが持ち寄った私物が展示されている。

