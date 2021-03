メディアミックスプロジェクト『D4DJ』によるDJ配信番組『#D4DJ_DJTIME』のリニューアルが発表された。

毎週金曜22:00~にYouTube『D4DJチャンネル』で配信中の『#D4DJDJTIME』。今回。4月からリニューアルすることが決定した。登場ゲストの幅を広げてよりバラエティに富んだ配信を行うほか、通常60分の配信時間を90分に拡大した新企画『#D4DJDJTIME PLUS』がスタートするとのこと。

