劇団飛行船より『饗宴「茜さすセカイでキミと詠う~絆~」』のキービジュアルが2種公開された。

『饗宴「茜さすセカイでキミと詠う~絆~」』は2021年5月に上演される舞台。今回、高杉晋作&安倍晴明ver.と一緒に旅をするツクヨミ男子6人ver.の2種類のキービジュアルが公開された。また、3月29日からは2次先行の申込みもスタートする。

(C) GCREST, Inc. (C) Mynet Games Inc (C)饗宴「茜さすセカイでキミと詠う~絆~」製作委員会