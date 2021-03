LiSAが2021年5月19日(水)にリリースするデビュー10周年ミニアルバム『LADYBUG』より、収録楽曲やビジュアル&ジャケット写真が公開された。

今作『LADYBUG』は、全曲新曲となる意欲作で、先日発表されたB'zのギタリスト・松本孝弘がサウンドプロデュース(作曲・編曲)を手掛ける、映画『地獄の花園』の主題歌「Another Great Day!!」はもちろん、6月25日(金)公開の映画『夏への扉』の主題歌「サプライズ」、そして、4人組バンド女王蜂のボーカルを務めるアヴちゃんがプロデュース(作詞・作曲・編曲)を手掛ける「GL」、ゆずの北川悠仁が作詞・作曲を手掛ける「ノンノン」、レゲエパンクバンドSiMのボーカルを務めるMAHがプロデュース(作詞・作曲・編曲)する「ViVA LA MiDALA」など、豪華アーティストとのコラボレーション楽曲を含む全7曲が収録される。

M-01. RUNAWAY …… 作詞:LiSA、作曲:LiSA、編曲:PABLO a.k.a. WTF!?

M-02. Another Great Day!! …… 作詞:LiSA、作曲:TAK MATSUMOTO、編曲:TAK MATSUMOTO/YUKIHIDE“YT”TAKIYAMA

M-03. サプライズ …… 作詞:LiSA、作曲・編曲:高橋浩一郎(onetrap)

M-04. GL …… 作詞:薔薇園アヴ、作曲:薔薇園アヴ、編曲:女王蜂/塚田耕司

M-05. ViVA LA MiDALA …… 作詞:LiSA/MAH、作曲:MAH、編曲:MAH

M-06. ノンノン …… 作詞:北川悠仁/LiSA、作曲:北川悠仁、編曲:野間康介(agehasprings

M-07. Letters to ME …… 作詞:LiSA、作曲:LiSA、編曲:下村亮介(the chef cooks me)

『LADYBUG』の完全数量生産限定盤は「CD+BD+豪華特典グッズ」が特製の「缶」に詰め込こまれたパッケージで、初回生産限定盤A・Bはドット柄のスリーブを抜くと、羽を広げるように開くことのできる“テントウムシ”がデザインされたデジパック仕様、そして通常盤はLiSAのビジュアルがデザインされたジャケット写真となっている。

完全数量生産限定盤

初回生産限定盤A・B

通常盤

LiSAのデビュー10周年ミニアルバム『LADYBUG』は、2021年5月19日(水)の発売予定。各詳細は公式サイトにて。