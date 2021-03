ブシロードのコンテンツによる合同展示会「ブシロード大展示会 in Gallery AaMo」が3月14日より開催されている。

現在、ブシロードのコンテンツによる合同展示会「ブシロード大展示会 in Gallery AaMo」が3月14日より開催中。第1弾は「ガルパ4周年記念展 in Gallery AaMo」。3月16日に4周年を迎たるスマートフォン向けゲーム『バンドリ! ガールズバンドパーティ!』をはじめとして、アニメシリーズ、ライブの振り返りができる展示が盛りだくさんとなっている。開催期間は3月14日から4月20日まで。先着特典として土日祝のみ「バンドリ! 洗えるウレタンマスク ホワイト/グレー」が配布される。

