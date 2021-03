ARGONAVIS 3rd LIVE「CROSSING」DAY1にてArgonavis 4th Single「JUNCTION/Y」発売やFantôme Iris 1st LIVE -C'est la vie!-の開催、イベント「Shooting Showcase」の開催やTOWER RECORDSスペシャルコラボなど新情報が公開された。

Argonavis 4th Single「JUNCTION/Y」は5月26日に発売。また、5月1日より渋谷のイープラス リビングルーム カフェ&ダイニングにてイベント「アルゴナビス from BanG Dream! AAside Shooting Showcase」の開催が決定した。そして、五稜結人、旭 那由多、黒川 燈、若草あおい、烏丸玲司の5人の描き下ろしイラストが初公開。

とある雑誌の表紙モデルに選ばれた5人が、ファッションを通じて新たな一面を見せるとのこと。イベント会場では、彼ら5人が撮影で着用した衣装などの展示や、グッズ販売を実施するほか、カフェではコラボメニューも提供予定。 さらに、5月5日にZepp Haneda(TOKYO)にて「Fantôme Iris 1st LIVE -C'est la vie!-」開催決定。そして、Argonavis 4th Single「JUNCTION/Y」の発売を記念して『アルゴナビス×TOWER RECORDS』スペシャルコラボが決定。TOWER RECORDSでのスペシャルコラボポスター全店掲出、早期予約特典としてポスタープレゼント、特別レシート発行に加え、描きおろしイラストを使用したグッズも制作が決定した。

(C)ARGONAVIS project. (C)DeNA Co., Ltd. All rights reserved. (C)bushiroad All Rights Reserved. PHOTO: 福岡諒祠