2021年4月からの放送開始となるTVアニメ『EDENS ZERO (エデンズゼロ)』より、本PVが解禁。さらに、オープニング&エンディングテーマが公開された。

本PVでは、幼いころの主人公・シキが願いを叶えてくれるという“マザー”の存在を知るところから始まる。機械だけの惑星グランベルで育ち成長したシキの前に現れたのは、人気動画配信者(B・キューバー)を目指すレベッカと頼れる相棒の青猫・ハッピー。「友達になってくれ」とシキが照れながらレベッカに伝える出会いのシーンも。友達となった2人は“マザー”を探すための冒険にでることに。そこで本PVでキャラクターボイスが初公開となるワイズ(cv. 手塚ヒロミチ)、ホムラ(cv. 青木志貴)、ピーノ(cv. 井澤詩織)たちとの出会いの様子も描かれる。さらに新規キャストとしてエルシー・クリムゾン役の大原さやか、ジギー役の大塚芳忠、マザー役の井上喜久子の参加が決定している。

「友達の、涙のために戦え!」、シキは囚われてしまったレベッカを助けるために重力を操る特殊な能力エーテルギアを発動。さらにシキだけでなくレベッカ、ワイズ、ホムラの激しいアクションシーンも入ったPVになっている。

●TVアニメ『EDENS ZERO』本PV

そして、本作のオープニングテーマが西川貴教の「Eden through the rough」、エンディングテーマがCHiCO with HoneyWorksの「冒険のVLOG」に決定。本PVでは、OPテーマが本作の世界観や疾走感を引き立てている。

◎西川貴教のコメント

今、世界中の誰もが重く苦しい毎日を過ごされていると思います。

こんな時だからこそ自分の出来ることで、皆さんに少しでも元気を届けたい。

そんな想いを主題歌「Eden through the rough」に込めました。

『EDENS ZERO』のアニメ化という新たな挑戦のパートナーにお声がけ下さった原作の真島ヒロ先生はじめ、関係者の皆さんに心より御礼申し上げます。

1日も早く皆さんと笑顔で会えるよう、しっかり準備していくので、応援よろしくお願いします。

さらに、3月29日にオンライン先行上映の実施が決定。先行上映会では第1・2話が最速上映されるほか、主人公・シキ役の寺島拓篤、レベッカ役の小松未可子、ハッピー役の釘宮理恵、そして西川貴教の4人が本作への想いを語るトークショーも注目したい。

TVアニメ『EDENS ZERO』は、2021年4月10日より日本テレビ系にて放送開始予定。各詳細はアニメ公式サイトにて。

