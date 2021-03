ブシロードは『カードファイト!! ヴァンガード』『バンドリ! ガールズバンドパーティ!』『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』『D4DJ』『アサルトリリィ』の展示会「ブシロード大展示会 in Gallery AaMo」を3月14日より東京ドームシティ Gallery AaMoにて開催する。

「ブシロード大展示会 in Gallery AaMo」第一弾は「ガルパ4周年記念展 in Gallery AaMo」。過去にガルパで開催したイベントをイラストとともに振り返りる「ガルパイベントヒストリー」、アニメやゲームに登場する有咲の蔵をフォトスポットにした「有咲の蔵」などが登場。また、有償特典として「ガルパキャスト特別配信視聴券チケット」も販売。『バンドリ! ガールズバンドパーティ!』のキャスト、前島亜美(丸山彩役)と小澤亜李(氷川日菜役)が出演する配信番組を楽しめるチケットとなっているとのこと。

(C)VANGUARD overDress Character Design (C)2021 CLAMP・ST illust:HOKKAIDO Azmacy inc. (C)BanG Dream! Project (C)Craft Egg Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved. (C)Project Revue Starlight (C) 2021 Ateam Inc. (C)Tokyo Broadcasting System Television, Inc. (C) Donuts Co. Ltd. All rights reserved. (C)AZONE INTERNATIONAL・acus/アサルトリリィプロジェクト (C)Pokelabo, Inc. (C)bushiroad (C)SHAFT