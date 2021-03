Sexy Zoneの佐藤勝利が、5日に放送されたラジオ番組『VICTORY ROADS』(bayfm/毎週金曜21:30~22:00)に出演。10周年アニバーサリーアルバム『SZ10TH』に収録されたリード曲「RIGHT NEXT TO YOU」に対する思いを語った。

全編英語詞に挑戦したダンスナンバー「RIGHT NEXT TO YOU」は、YouTubeにミュージックビデオ(YouTube ver.)が公開されており、現在380万再生を突破。「“2ステップ”、“ガラージ”といった難しい言葉は分からないけど、なんだかすごいぞとゾクゾクした」という感想が寄せられると、「僕もよく分からないです(笑)」と正直に明かしながら、「こういう『RIGHT NEXT TO YOU』みたいなやつは、知らないからやりたいってことなんだよね。そうなんだよ」と自ら納得。

デビューから10周年を迎え、「10周年をどう彩るべきかを考えたときに、チャレンジしたい、新しいことをやりたい。そういうテーマで今僕らは走ってる」という佐藤は、「僕たちSexy Zoneが見たことない知らないものをやってみる。それをファンのみんなに見せてみる。それが一つの答えだと思ってて。『RIGHT NEXT TO YOU』はどうなるか分からなかったけど、悩んだ結果、最後にみんなで出した答え」と、同曲をリード曲に選んだ経緯を語った。

また、同曲について、メンバー全員で悩んだ末、「もう、やろ!」と声を上げたという佐藤。その言葉の背景には、体調不良のため、昨年12月から芸能活動を休止しているマリウス葉の言葉があったそうで、「マリウスが『自分たちがやりたいことをやらなきゃ意味ないじゃん』ってずっと言ってて。確かにそうだなっていうことが、すごく強いというか。多分、みんなもそうだと思うんだよね。それで出た言葉が『やろ!』って」と、マリウスへの思いも込めながら裏話を明かしていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。