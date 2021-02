Sexy Zoneの佐藤勝利が、26日に放送されたラジオ番組『VICTORY ROADS』(bayfm/毎週金曜21:30~22:00)に出演。3月3日に発売される10周年アニバーサリーアルバム『SZ10TH』に込めた思いを語った。

デビューからのシングル23曲に加え、新曲「RIGHT NEXT TO YOU」と「Change the world」を収録した同アルバムを、「Sexy Zoneのすべてが入ってるアルバムです」とアピールした佐藤。メンバー自らが作詞を手掛けた新曲「Change the world」について、「Sexy Zoneでやってるからなんだろうね。一個のペンしか持ってないけど、ちゃんと書けるんだよね。それが面白いし、不思議だなって。メンバーの絆じゃないけど、そういうのがあるのかな」と話し、楽曲制作を通してメンバーとの親和性を再確認した様子だった。

さらに、同曲のミュージックビデオは、10年間を振り返る過去の映像をまとめた思い出いっぱいの映像作品になっており、「風磨くんと言ってるのは、『お酒が入ってたら、この映像観たら泣くな』って。家族で撮ったホームビデオ、小さい頃からのホームビデオを見返してる感じというか。そんな感じがするんですよね。一個の家族みたいなものなのかもしれないんだけど……」としみじみ。最後は、「みんなで書いた歌詞、みんなの思いが詰まってる曲になっているので、ぜひ聴いてほしいと思います」と改めてアピールした。

また、10周年を迎え、嵐の櫻井翔に言われた「こんなフレッシュな10周年はないんだから」という言葉が心に残っているという佐藤。「もっと貫録のある10周年がいいのかなって思ってたけど、そうじゃない俺ららしい10周年にしたい」という思いから、新曲「RIGHT NEXT TO YOU」では全編英語詞に挑戦。「僕らの攻めの10周年が伝わればいいなと思って作った曲」だといい、「全部チャレンジしようと思って。10周年だから、王道とか直球とか、みんなが見たいものをやるってすごい大事なんだけど、俺ららしい10周年をテーマにした方がいいと思った」とその真意を語っていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。