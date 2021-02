フジテレビの動画配信サービス・FODでは、『2021JリーグYBCルヴァンカップ』の注目カードをライブ配信する。

『ルヴァンカップ』は、J1リーグ、天皇杯と並ぶ国内サッカー3大タイトルの1つで、グループステージ、プレーオフステージ、プライムステージからなる大会方式。すべてのJ1クラブ20チームが参加するが、AFCチャンピオンズリーグに出場するチームは、グループステージとプレーオフステージの参加が免除される。

今年は、AFCチャンピオンズリーグに出場する川崎フロンターレ、ガンバ大阪、名古屋グランパス、セレッソ大阪をのぞく16チームがグループステージに参加。4チームずつABCDの4グループに分かれて戦い、各グループ上位2チーム、計8チームがプレーオフステージに進む。

前大会王者のFC東京、さらには浦和レッズや鹿島アントラーズといった名門が、どのような試合を見せるのかに注目だ。

ライブ配信の日程は、以下のとおり。

3月2日(火)

18:00 グループステージ第1節 Cグループ 湘南ベルマーレ VS 浦和レッズ

3月3日(水)

19:00 グループステージ第1節 Aグループ 鹿島アントラーズ VS サガン鳥栖

18:00 グループステージ第1節 Bグループ FC東京 VS 徳島ヴォルティス

3月27日(土)

15:00 グループステージ第2節 Cグループ 浦和レッズ VS 柏レイソル

3月28日(日)

14:00 グループステージ第2節 Bグループ FC東京 VS ヴィッセル神戸

4月20日(火)

19:00 グループステージ第3節 Aグループ 鹿島アントラーズ VS 北海道コンサドーレ札幌

4月21日(水)

19:00 グループステージ第3節 Bグループ 大分トリニータ VS FC東京

グループステージ第3節 Cグループ 横浜FC VS 浦和レッズ

グループステージ第3節 Dグループ 清水エスパルス VS 横浜F・マリノス

4月28日(木)

19:30 グループステージ第4節 Cグループ 浦和レッズ VS 湘南ベルマーレ

5月5日(水)

16:00 グループステージ第5節 Cグループ 柏レイソル VS 浦和レッズ

5月19日(木)

19:00 グループステージ第6節 Aグループ 北海道コンサドーレ札幌 VS 鹿島アントラーズ

19:00 グループステージ第6節 Cグループ 浦和レッズ VS 横浜FC