LIVEエンターテインメント複合施設「Mixalive TOKYO(ミクサライブ東京)」内のカフェ「Live Cafe Mixa」にてメディアミックスプロジェクト『ARGONAVIS』のコラボイベントが開催される。

コラボイベントは2月8日~28日の期間、コラボメニューの提供や限定ノベルティのプレゼント、さらに登場する25人のバンドマンにバレンタインカードを送ることができるイベントを予定しているとのこと。

ライブカフェ「Live Cafe Mixa」では、漫画・アニメ・小説などの作品をテーマに、世界観に没頭できる“五感で体験するライブカフェ”を展開。テーマのコンテンツに沿って、過去にも漫画・アニメの世界観を表現したオリジナルメニューを開発してきたシダックスグループが、メニューの開発、食事提供、接客サービス等を担っている。

第2弾のコラボイベントとなる「アルゴナビス from BanG Dream! AAside Valentine SweetHeart 2021」の開催期間中、登場するバンドをイメージした、ドリンクとデザートを各5品提供する。メニュー注文1点につき、バンドマンのイラストが描かれた限定ノベルティ(コースター・ポスターカード)がプレゼントされる。

また、バレンタインにちなんで、作品に登場する25人のバンドマンにバレンタインカードを送ることができる企画も実施。手紙やメッセージカードを「Live Cafe Mixa」にて預かり、宛先のバンドマンの名前を伝えることで、直筆のコメントが印刷された「お返しメッセージカード」がもらえるという。

(C)ARGONAVIS project. (C)DeNA Co., Ltd. All rights reserved. (C)bushiroad All Rights Reserved.