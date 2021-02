オリジナルテレビアニメ『擾乱(じょうらん) THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD』の制作発表会が2月9日に開催されることが発表された。

『擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD』はブシロードが送るオリジナルテレビアニメ。2月9日に行われる制作発表会には三森すずこ、蒼井翔太、Raychell、伊藤彩沙、小林親弘らが出演する。制作発表会はYouTuber『擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD』公式チャンネルにて配信される。