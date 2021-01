次世代ガールズバンドプロジェクト『BanG Dream!』(バンドリ!)が1月16日~2月14日までアニメイトのオンリーショップにて「BanG Dream!×アニメイトオンリーショップ ~Road to ワールドフェア2021~」を開催することが発表された。

「BanG Dream!×アニメイトオンリーショップ ~Road to ワールドフェア2021~」は、アニメイト秋葉原本館 7階(オンリーショップ)、アニメイト池袋本店・アニメイト札幌・アニメイト仙台・アニメイト横浜ビブレ・アニメイト新潟・アニメイト名古屋・アニメイト三宮・アニメイト京都・アニメイト大阪日本橋・アニメイト広島・アニメイト福岡パルコ(上記:応援店)にて開催される。

開催内容はオンリーショップ特別展示として、「CDジャケットビジュアル展示(2020年リリース分)」「コミックス『RAiSe! The story of my music』試し読みパネル」「ワールドフェア描きおろしイラストによるフォトスポット」。

物販購入特典(オンリーショップ開催店舗・応援店にて実施)では、期間中、開催店舗にて「BanG Dream!」関連のキャラクターグッズ・書籍(月刊ブシロード含む)を購入・予約内金3,000円(税込)以上、または、CD・DVD/BD(2020年11月以前に発売された旧譜のみ)を3,000円(税込)以上購入で、特製A5クリアファイル(全1種)が1枚プレゼントされる。

また、「BanG Dream!」関連のキャラクターグッズ・書籍(月刊ブシロード含む) を購入・予約内金1,000円(税込)以上、または、CD・DVD/BD(2020年11月以前に発売された旧譜のみ)を購入1,000円(税込)以上で「Reバース「BanG Dream! ガルパ☆ピコ」PRカード(全1種)」が1枚プレゼントされる。

(C)BanG Dream! Project (C)Craft Egg Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved.