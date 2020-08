ダンスボーカルユニットM!LK(佐野勇斗、塩崎太智、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人が2日、オンラインライブ「M!LK ONLINE CHU!? SUMMER 〜Around the World〜」を開催した。

今回自身2度目のオンラインライブとなるが、タイトルの通り夏を感じられる演出のほか、グループコンセプトでもある「何色にも染まることの出来る存在」を味わう事ができる楽曲やパフォーマンスを披露。他のグループにはない、様々な世界観をたっぷりと楽しめるオンラインライブとなった。

セットリストは、エモーショナルな感情を鮮やかなフォーメーションダンスとアンニュイな表情や目線などで印象的に聴かせる「かすかに、君だった。」「Gotta Get Up」からスタート。ロック調の楽曲にヴェールを使用したパフォーマンスがコンテンポラリーな雰囲気を醸し出す「May」、今回初披露となるパンクロックチューン「SDR」、バイオリンとのセッションが美しいラヴソング「君がくれた宝物ならココにある」、コール&レスポンスが楽しい参加型の曲「夏味ランデブー」、アラビアンサウンドをベースとし一度聴いたら耳から離れない独特な曲調の「MAGIC CARPET」まで幅広いラインアップとなっており、各曲ごとにステージの雰囲気を次々と塗り替えながら、パフォーマンスを披露した。

こうしたバラエティ豊かなステージや世界観を作り上げる実力は、アーティストとしての活動に加え、映画・ドラマ・舞台・モデルなど、幅広く活躍する中で培われた表現力も大きく、M!LKならではの魅力とも言える。

合間に「皆さんに会いたい」と口にしていたメンバーたちは、視聴側との物理的な距離を埋め、M!LK・ファンの距離を近くに感じられる演出も用意する。「Around The World」ではステージ背景に多数のオーディエンスが映し出され、メンバーと共にライブを盛り上げる様子が見られた。

またSNSも活用し、ライブの反応やコメントをチェックしながらコミュニケーションを取る場面では「M!LKのおかげで、ようやく夏を感じられました」というコメントを見つけ、一同嬉しそうな表情を見せた。

終盤の挨拶で佐野は「画面越しですが、観ている皆さんの笑顔や、応援してくださっている姿が届きましたし、僕たちも楽しくライブができました。でもやっぱり早く皆さんに会いたい。皆さんも同じ気持ちでいてくれると嬉しいです」と改めてファンへの気持ちを口にする。「皆さんの力をもらってライブが出来ている事を実感しています。いち早くまた会えるように、僕たちも頑張ります」と笑顔でオーディエンスへ呼びかけた。

セットリスト

M1 かすかに、君だった。

M2 Gotta Get Up

M3 夏味ランデブー

M4 完全S.S.D!

MC

M5 パッパラ・シュビドゥ・ヴァァァァァァァ

M6 Amore〜僕は君に愛を叫ぶ〜

M7 君がくれた宝物ならココにある

M8 MAGIC CARPET

M9 May

M10 ジャングリズム

M11 Around The World

MC

ENC1 SDR

ENC2 HEADBANG!

MC

ENC3 My Treasure