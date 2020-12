『アサルトリリィ』プロジェクトより過去の舞台作品の無料配信やプロジェクト発表会の開催が発表された。

2021年1月12日19時より、『アサルトリリィ』プロジェクトの最新情報を発表する「アサルトリリィ プロジェクト発表会」の開催が決定。2021年1月20日にリリース予定のアプリゲーム『アサルトリリィ Last Bullet』などプロジェクト展開についてを発表するとのこと。

また、舞台『アサルトリリィ』2作品がYouTubeにて放送決定。2020年1月に開催した舞台『アサルトリリィ League of Gardens』、9月に開催した舞台『アサルトリリィ The Fateful Gift』の2作品がYouTubeアサルトリリィプロジェクト公式チャンネルにて無料放送決定。「League of Gardens」は2021年1月11日22時ごろ、「The Fateful Gift」は2021年1月12日21時ごろ放送予定。

さらに、アプリゲーム『アサルトリリィ Last Bullet』の新規アニメーションPVが公開された。

(C)AZONE INTERNATIONAL・acus/アサルトリリィプロジェクト