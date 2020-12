発売と同時に即完売する人気スイーツ「Mr. CHEESECAKE(ミスターチーズケーキ)」を知っていますか?

販売はオンラインのみで入手困難なこの商品は、"人生最高のチーズケーキ"といわれ、SNSやメディアでも話題。このチーズケーキ、他と何が違うのか、またどんなお味がするのか、実際に注文して調査しました。

1度で3度美味しい「ミスチ」

Mr. CHEESECAKE、通称ミスチの特徴は「1度で3度美味しい」こと。オンライン販売のみのため、商品は冷凍された状態で届きます。

食べるときは、少し時間をおいて半解凍や全解凍してもよし。届いてすぐの凍った状態でも食べられます。つまり、いつでもOK! チーズケーキの状態によって変わる、異なる味わいが楽しめるように作られているそうです。なるほど、だから「1度で3度美味しい」か……!

また、ミスチは小麦粉を使わず湯煎焼きしているため、下はレア、上はベイクの2つの食感を楽しめます! 冷凍・半解凍・全解凍の味わいに加えて、違う食感も楽しめるなんて贅沢ですね。

では、どんなお味に仕上がっているのか。まず入手困難なミスチを頑張って手に入れてみましょう!

どうやって手に入れられる?

ミスチの購入方法は、公式オンラインショップからのみ。毎週日曜と月曜の朝10時に販売開始となります。しかし、すぐに売り切れてしまうため、うっかり忘れをしないよう、メルマガに登録しておくといいかもしれません。

購入手順は以下の通りです。

(1)公式MAIL MAGAZINE / LINE@からメッセージが届く

販売当日の販売開始前にメッセージが配信されます。

↓

(2)画像またはボタンをタップする

配信された画像またはボタンをタップすると、公式オンラインショップヘ遷移します。

↓

(3)ログインする

購入にはアカウント登録が必要なので、前日までに事前登録しておくとスムーズに購入ができおすすめです。

↓

(4)商品を選択する

10時の発売時刻に合わせて、リロード(再読み込み)すると、ボタンが切り替わります。カートに商品を追加&購入ボタンをクリック

↓

(5)必要事項を入力の上、支払いへ進み、決済を完了

これで購入完了です!

ミスチでは季節によって限定フレーバーのチーズケーキも登場します。ハロウィンは「Mr. CHEESECAKE Pumpkin Butterscotch」、クリスマスには「Mr. CHEESECAKE Lychee milk Strawberry」など、名前を聞くだけでも美味しそう……! ただでさえ即完売のミスチですが、限定フレーバーはそれ以上。かなりの争奪戦のようなので、朝10時より前にはスタンバイしておきましょう。

ミスチを堪能してみたよ!

筆者もいつもより早起きして携帯片手にスタンバイ。なんとかGETできました。

定番のチーズケーキは「Mr. CHEESECAKE with Cooler Bag」(3,456円)と「Mr. CHEESECAKE with Box」(4,320円)から選ぶことができるのですが、今回はこちらの「Mr. CHEESECAKE with Cooler Bag」を注文しました。

Mr. CHEESECAKE with Cooler Bag。素敵な化粧箱に入ったMr. CHEESECAKE with Boxもありますよ!

後日、ひんやりと保冷されたバッグが到着。さっそく開けてみると、食べ方の説明書が入っていました。イラストもおしゃれで高級感がありますね。

まずは全解凍でいただきます。

全解凍はとにかくクリーミー! スプーンで食べましょう

めちゃくちゃクリーミー! 筆者は説明書に書かれているのに気づかずフォークで食べてしまったのですが、クリーミーすぎてフォークを入れた瞬間に崩壊(笑) スプーンで食べることをおすすめします。

とはいえ味はおいしくて、甘さの中に酸味もあり、なめらかな食感ながらしつこくなく、すんなりと食べられます。

続いて、半解凍にしていただきます。中はシャリっと、外は程よくクリーミーな食感です。味はチーズの濃厚さが和らぎ、全解凍したものよりもさっぱりした印象。個人的には半解凍が1番好みの味でした。冷凍から1時間〜1時間半ほど室温で置いておくだけでOKです。

冷凍のチーズケーキは初挑戦! 断面も美しいですね

最後は冷凍ミスチ。せめて、おしゃれな器とシンプルなカトラリーがあれば、もう少し映えな写真も撮れたのに……ミスチさん、お許しください。

冷凍とはいえ、カチコチなわけではなく、アイスケーキに似た食感。でも味はきちんとチーズの濃厚さを感じられます。レアチーズとベイクドチーズの2つの違いが1番分かりやすく楽しめるかもしれません。

ちなみに、ミスチには「トンカ豆」が使用されているそう。聞き慣れない材料ですが、ミスチの香りはこのトンカ豆によって作り出されてるんだとか。

トンカ豆はクマリンというバニラに似た甘いニュアンスの香り成分が入っており、これに爽やかなレモンが加わることによって「記憶に残る香り」をデザイン。堅さによって異なる味わい、2つのチーズの食感、そして記憶に残る香りを、1つのチーズケーキで楽しめるとあれば"人生最高のチーズケーキ"といわれるのも頷けます。

そんなこんなで、ペロリと完食。ごちそうさまでした!

ミスチの生みの親、田村シェフがすごい

香りや味わいにこだわり抜いたMr. CHEESECAKEの生みの親、田村浩二シェフ。その経歴は、ミシュランで星を獲得する有名レストランを13年間渡り歩き、シェフとして働いた2年間でWorld's 50 Best Restaurants の「Discovery series アジア部門」選出、「ゴーエミヨジャポン2018期待の若手シェフ賞」を受賞するなど、とにかく超実力者。

フレンチシェフが手がけるハイクオリティなチーズケーキというだけでも大変な魅力ですが、ミスチが話題になった理由はそれだけではありません。

なんと、SNSでレシピを公開しているんです!

\保存版/

人生最高の味を自分の手で🐄



ちょっとのコツさえあれば、お菓子作り初心者でも大丈夫!Mr. CHEESECAKEのレシピとコツを画像にまとめました



暑い季節は、冷凍庫で冷やしてアイスケーキみたいに食べても美味🍨 pic.twitter.com/0KIUQoN8w5 — Mr. CHEESECAKE (@mrcheesecakeTK) <a href="https://twitter.com/mrcheesecakeTK/status/1291313065623867393?ref_src=twsrc%5Etfw">August 6, 2020

商品を販売するだけでなく、みんなに作り方や作る楽しさの時間も提供する。こうしたSNSの上手な活用術も、お客さんがミスチを身近に感じられ、魅力のひとつと言えるでしょう。

また実店舗を持たない販売方法や、資金調達にクラウドファンディングを活用するといった、飲食業界が今まであまりしてこなかった文化にどんどん挑戦していく姿勢。これからどんな新しい風を吹かせてくれるのか、ワクワクさせてくれますね。

人生最高のチーズケーキとの出会い、みなさんもぜひ味わってみてください!

※価格は税込