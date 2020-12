2020年12月27日19:00よりYouTubeブシロード公式チャンネルにてグッズ紹介番組「エアコミケ2を100倍楽しもう!」が生配信されることが発表された。

今回、『ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル ALL STARS』『バンドリ! ガールズバンドパーティ!』『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-』『D4DJ Groovy Mix』『ARGONAVIS from BanG Dream!」』のエアコミケ新規グッズを紹介する番組「エアコミケ2を100倍楽しもう!」の生配信が決定した。

VTuber事務所「いろどり芸能郵便社」に所属する御園結唯、冬守しずく、服巻有香の3人を進行役として、新規グッズ紹介の他、質問コーナー、応援コーナーなど様々な企画を予定している。

