『D4DJ』発のユニット「Happy Around!」によるライブ「Happy Around! 1st LIVE みんなにハピあれ♪」が、2020年12月13日にZepp Haneda(TOKYO)にて開催された。出演者は、「Happy Around!」のメンバー(愛本りんく役の西尾夕香、明石真秀役の各務華梨、大鳴門むに役の三村遙佳、渡月 麗役の志崎樺音)。本稿では、シークレットゲストとして「Peaky P-key」犬寄しのぶ役の高木美佑も登場した昼の部(追加公演)についてのレポートをお届けする。

「Happy Around! 1st LIVE みんなにハピあれ♪」

「Happy Around! 1st LIVE」は、当初は2020年3月に開催予定だったライブ。新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて2回延期されており、12月13日にようやく振替公演を実施するに至った。

本来は19時から開催する公演のみの予定だったが、振替公演のチケット先行に多数の申し込みがあったことで、急きょ昼公演も行うことに。また、会場へ足を運ぶことができない方々に向けて、一部の演出を除くライブの模様が、YouTubeの「D4DJチャンネル」にて無料配信された。

ライブは、ほぼ定刻通りにスタート。2回の延期を経ていることもあり、会場からは「今か、今か」という、ソワソワとワクワクが入り混じる空気が漂っていた。

そんな独特の空気感のなかで始まったライブ。シークレットゲストの高木によるDJパフォーマンスを間に挟みながら、カバーやオリジナル併せて全19曲を披露した。終始、笑顔と元気をフロアに届け、ライブを盛り上げた彼女たちだったが、筆者はこれまでの『D4DJ』ライブとは異なる衝撃も受けた。今までとは比べ物にならないほどに「個性」や「Happy Around!」らしさを感じたのだ。

そう感じた理由のひとつは、4人のパフォーマンス。西尾は無邪気ながらもビートを正確に感じ取る「りんく」らしく、パッション溢れながらも楽曲に併せて確かなリズムを刻み、三村は自分の作るかわいいにこだわりを持つ「むに」らしく、パフォーマンスの随所にかわいさを取り入れ、志崎はお嬢様である「麗」のように、ショルダーキーボードを常に帯同しながら、お淑やかでゆったりとリズムを取る。

そして各務は、昔フェスで見たDJに憧れて、同じことをやろうと思った「真秀」の気持ちをパフォーマンスに乗せる。息を切らしながらも、屈託のない笑顔を絶やさなかった姿は、「真秀」がDJとして舞台に立てていることを喜んでいる様子そのものであった。

そのキャラクターの個性を表現するゆえに、リズムの取り方もそれぞれで異なっていたが、決してバラバラには見えなかった。むしろ、始まりと終わりのタイミングはキレイに揃う。その一糸乱れぬ様子から、これまでの『D4DJ』としての歩みと、4人がひたむきに努力してきたという軌跡が垣間見えた。

こういった「個性」や「らしさ」が存分に発揮されたのは、数々のライブを経験したことに加えて、TVアニメ『D4DJ First Mix』の放送や、スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』の配信がスタートしたことも大きな理由だと感じる。

演者が芝居を通じてキャラクターの理解を深め、また、オーディエンスもアニメやゲームを通じてキャラクターをより深く知ったことで、「らしさ」の輪郭がはっきりしてきたのではないだろうか。「キャラクターとのリンク」が、ライブを昇華させる。これはキャラクターを演じるキャストが、リアルでもイベント・ライブを行うメディアミックスコンテンツの醍醐味とも言えるだろう。

高木が演じるしのぶと真秀のDJバトルも、「キャラクターとのリンク」によって、大きな盛り上がりを見せた場面のひとつだ。高木が事前予告なくシークレットゲストとして登場したということに加えて、DJクノイチ(しのぶ)のリミックスを尊敬している真秀が、しのぶと同じ舞台に立ちDJリミックスを披露し合った。その物語を感じられる演出が、フロアを大いに沸かせたのだ。

ライブの終盤では、西尾がこれまで個人で行ってきたアーティスト・声優活動も踏まえて「今までやってきたものが形となり繋がった。それは、りんくや『D4DJ』のおかげ。このコンテンツに関われて、本当によかったです」と感極まりながら挨拶。キャラクターだけでなく、個人の想いともリンクすることで、このコンテンツにしかない、特別なエモーショナルが生まれる。そんな「Happy Around!」と『D4DJ』の可能性を大いに感じられるライブであった。

●「Happy Around! 1st LIVE みんなにハピあれ♪」追加公演セットリスト



01.ぐるぐるDJ TURN!!/ORIGINAL

02.君にハピあれ♪/ORIGINAL

03.Happy Music♪/ORIGINAL

04.DIVE TO WORLD/COVER

05.バラライカ/COVER

-DJ TIME by 高木美佑-

06.正解はひとつ!じゃない!!/COVER ※初披露

07.PARTY☆NIGHT/COVER

08.ムーンライト伝説/COVER

09.ココロオドル/COVER

10.Make My Style/ORIGINAL ※初披露

11.ぎぶみーAwesome!!!!/ORIGINAL ※初披露

12.Direct Drive!/ORIGINAL

-DJ TIME by 高木美佑×各務華梨-

13.SHUFFLE HEART BEAT/ORIGINAL

14.気分上々↑↑/COVER

15.行くぜっ!怪盗少女/COVER

16.恋愛レボリューション21/COVER

17.Yes! BanG_Dream!/COVER

18.Cosmic CoaSTAR/ORIGINAL

19.Dig Delight!/ORIGINAL

(C)bushiroad All Rights Reserved.