ブシロードは2020年12月21日~31日にデジタルの場で開催される「エアコミケ2」に『ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル ALL STARS』『バンドリ! ガールズバンドパーティ!』『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-』『D4DJ Groovy Mix』『ARGONAVIS from BanG Dream!』を出展することを発表した。

今回、ブシロードHP特設サイト内にはブシロードエアブースが登場。ブース内では、グッズ紹介コーナーやエア物販コーナーなど様々なコーナー展開を予定している。

また、キャストによるグッズ紹介動画の配信を予定しているとのこと。そして、『ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル ALL STARS』『バンドリ! ガールズバンドパーティ!』『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-』『D4DJ Groovy Mix』『アルゴナビス from BanG Dream!』の新規グッズを多数販売予定。商品情報は今後発表される。

