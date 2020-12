スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』にて12月13日までの間、毎日『東方Project』のアレンジ楽曲が実装される。

『D4DJ Groovy Mix』

今回、『D4DJ Groovy Mix』にて12月13日までの間、毎日『東方Project』のアレンジ楽曲が実装される。また『D4DJ』公式YouTubeチャンネルにて、先行プレイ動画を公開中。

実装される楽曲は、「上海紅茶館 (siromaru d'n'b remix)」「幽雅に咲かせ、墨染の桜 ~ Border of Life (REDALiCE Remix)」「亡き王女の為のセプテット(Massive New Krew Remix)」「U.N.オーエンは彼女なのか? (USAO Euphoric Frenchcore Remix)」「恋色マスタースパーク(DJ Genki Remix)」。

また、DECO*27作詞・作曲『アンドロイドガール』やTokyo 7th シスターズの『H-A-J-I-M-A-R-I-U-T-A-!!』などのカバー楽曲も近日実装予定とのこと。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) Donuts Co. Ltd. All rights reserved.