10月18日にオープンβ版の配信を開始したスマートフォン向け音楽ゲーム『D4DJ Groovy Mix』が、App Store・Google Play共に無料ダウンロードランキング1位を獲得したことが発表された。

『D4DJ Groovy Mix』

『D4DJ Groovy Mix』の最終事前登録者数は100万人を達成。事前登録者数100万人達成を記念して、Pioneer DJブランドのAlphaThetaによる『D4DJ」モデルのDJコントローラーの製作が決定した。

また、リリースを記念して、各ユニットのセンターメンバー描きおろしイラストを本日より6日連続で公開。1日目はニャロメロン氏による愛本りんくを公開した。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) Donuts Co. Ltd. All rights reserved.