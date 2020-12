年末年始恒例のTBS系音楽特番『CDTV ライブ!ライブ!年越しスペシャル 2020→2021』 (12月31日23:45~29:00)の第1弾出演アーティスト18組が21日、発表された。

『CDTV ライブ!ライブ!年越しスペシャル 2020→2021』 第1弾出演アーティスト発表

今年で22回目となる『CDTV』年越し特番。2020年の音楽シーンを賑わせた人気アーティストから、2021年にブレイクが期待されるニューカマーまで、この番組を見れば今の音楽シーンがわかる、年始に必見のスペシャルライブを、年をまたいで届ける。

このたび第1弾出演アーティスト18組が明らかに。ジャニーズからはジャニーズWEST、A.B.C-Z、HiHi Jets(ジャニーズJr.)、美 少年(ジャニーズJr.)の4組、そして、乃木坂46、日向坂46、櫻坂46、AKB48、NiziU、平手友梨奈、GENERATIONS from EXILE TRIBE、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、DISH//、LiSA、milet、Creepy Nuts、BiSH、豆柴の大群など豪華アーティストが大集結し、スペシャルライブを披露する。今後も豪華ラインアップを随時発表する。

また、アーティストたちが出演前後にバックステージでトークを繰り広げる「バックステージ生配信」を、今年も動画配信サービス「Paravi」で無料ライブ配信することが決定。テレビとインターネットの両方で楽しめる。

■『CDTV ライブ!ライブ!年越しスペシャル 2020→2021』 出演者一覧

AKB48

A.B.C-Z

Creepy Nuts

櫻坂46

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE

GENERATIONS from EXILE TRIBE

ジャニーズWEST

DISH//

NiziU

乃木坂46

HiHi Jets (ジャニーズJr.)

美 少年(ジャニーズJr.)

BiSH

日向坂46

平手友梨奈

豆柴の大群

milet

LiSA

(※50音順)