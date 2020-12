2021年2月6・7日に武蔵野の森総合スポーツプラザにて開催予定の「BUSHIROAD ROCK FESTIVAL 2021」がチケット二次先行を実施することを発表した。

「BUSHIROAD ROCK FESTIVAL 2021」

「BUSHIROAD ROCK FESTIVAL 2021」チケット二次先行は、登録無料で利用できるブシロードミュージックの会員制ポータルサイト「ブシロードミュージックパスポート」会員のみ応募可能となっている。チケットの申込みページは2021年1月4日公開。

「ブシロードミュージックパスポート 先行抽選」は2021年1月4日12:00から1月12日23:59まで。ひとり1回のみ、2枚まで申し込みが可能となっている。

●「BUSHIROAD ROCK FESTIVAL 2021」



開催日時:2021年2月6日・7日

会場:武蔵野の森総合スポーツプラザ

出演:RAISE A SUILEN(BanG Dream!)、GYROAXIA(ARGONAVIS from BanG Dream!)、Fantôme Iris(ARGONAVIS from BanG Dream!)、燐舞曲(D4DJ)

ゲストDJ: Day1 各務華梨(Happy Around! 明石真秀役)、葉月ひまり(Merm4id 日高さおり役)

Day2 高木美佑(Peaky P-key 犬寄しのぶ役)、進藤あまね(Lyrical Lily 春日春奈役)

