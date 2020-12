映画『HiGH&LOW THE WORST』のスピンオフドラマ『6 from HiGH&LOW THE WORST』(日本テレビ 毎週木曜24:59〜 他放送 全6話)に出演する森崎ウィンについて、プロデューサーがコメントを寄せた。

森崎ウィン

同作はEXILE TRIBEによるエンタテインメントPJ『HiGH&LOW』シリーズと、高橋ヒロシ(※高は、はしごだか)による不良漫画『クローズ』『WORST』のクロスオーバー映画のスピンオフドラマ。『クローズ』『WORST』の舞台である戸亜留市と、『HiGH&LOW』鬼邪高校が交差した世界を構築する。スピンオフドラマでは、映画『HiGH&LOW THE WORST』に登場した希望が丘団地(通称:絶望団地)の幼馴染6人(川村壱馬、中務裕太、小森隼、白洲迅、富田望生、矢野聖人)のその後の世界を描く。

現在第5話まで放送されているが、最終回を前にしてSNS上では森崎の演技を称賛する声も相次ぎ、19日には川村と森崎による最終回直前オンライントークイベントも実施する。実はまだ最終回を観ていない川村・森崎とともに、どこよりも早くオンラインにて鑑賞できるイベントで、初めての2ショットとなる川村と森崎が1対1でトークを繰り広げる。

本ドラマが「HiGH&LOW」シリーズ初参戦となった森崎だが、起用理由について、プロデューサーは「(森崎は)世界をフィールドに活躍されている俳優。HiGH&LOWシリーズの世界に新しく加わる仲間としても、きっと良い意味で違う空気を持ち込んくれると確信していました。(森崎の)人柄的にも真面目でとても真っ直ぐな方だと伺っていたので、坂田基晃というキャラクターとの化学反応もとても興味深かったです」と振り返った。

森崎の演技については「瞬発力と熱量がスゴい。クセのある坂田基晃という役柄に一瞬にして入り込み、細かい仕草のひとつひとつが乗り移ったかのように演じられる姿に驚きました。さらに、ご本人の温かい人柄と役にかける情熱が、基晃という人物に深みを加えていたと思います。とても素敵な俳優でした」と、撮影時に驚いたエピソードも含めて語った。