TVアニメ『D4DJ First Mix』より12月11日23:00より『Happy Around! 1st LIVE開催記念 特別編』を放送・配信することが発表された。

12月13日開催のライブ『Happy Around! 1st LIVE みんなにハピあれ♪』前の特別企画として、12月11日23:00から『Happy Around! 1st LIVE開催記念 特別編』を放映・配信する。

アニメ第1話~第6話を、愛本りんくと一緒に振り返るコーナーや、各ユニットのキャストたちによる貴重なライブシーンを愛本りんく役・西尾夕香の解説付きで放送するとのこと。また、Happy Around!メンバーからの特別コメントも放映するという。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) Donuts Co. Ltd. All rights reserved.