メディアミックスプロジェクト『BanG Dream!(バンドリ!)』発のボーイズバンドプロジェクト『ARGONAVIS from BanG Dream!』よりFantôme Iris・風神RIZING!・εpsilonΦの3バンドの楽曲が収録されたオムニバスミニアルバム『銀の百合/バンザイRIZING!!!/光の悪魔』が発売された。

『銀の百合/バンザイRIZING!!!/光の悪魔』は、Fantôme Iris・風神RIZING!・εpsilonΦの3バンドの楽曲が収録されたオムニバスミニアルバム。

各表題曲はそれぞれ豪華アーティストによって書き下ろされたものとなっている。「銀の百合」は、作詞がシドのマオ、作曲がシドの明希。ストリングスと重厚感あるヘヴィサウンドでバンドの世界観を体現しているという。

「バンザイRIZING!!!」は、作詞・作曲をFLOWのTAKEが手がけ、元気なブラスにアップテンポなノリと掛け合いが楽しい楽曲になっているとのこと。

「光の悪魔」は、TK(凛として時雨)が作詞・作曲を担当。テクニカルなサウンドに乗せた高音ツインボーカルが印象的な楽曲だという。

また本作は、【Atype】がFantôme Iris、【Btype】が風神RIZING!、【Ctype】がεpsilonΦをフィィーチャーしており、3形態での発売となる。

