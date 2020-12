アイドルグループ・嵐の相葉雅紀とフジテレビの永島優美アナウンサーが司会を務める同局系音楽特番『2020FNS歌謡祭 第2夜』が、きょう9日(18:30~22:48)に放送。時間帯別の出演アーティスト・披露楽曲のタイムテーブルを紹介する。

※出演者は時間帯別に五十音順。構成の変更・出演時間が前後する可能性もあり。

■18:30~

・aiko×東京スカパラダイスオーケストラ「ボーイフレンド」

・GENERATIONS from EXILE TRIBE「Lovers Again」

・城田優「even if」

・東京スカパラダイスオーケストラ「Good Morning~ブルー・デイジー feat.aiko」

・堂本剛FUNK同好会「しすてむ」

・FNS歌謡祭限定クリスマスメドレー

A.B.C-Z「赤鼻のトナカイ」

関ジャニ∞「クリスマス・イブ」

Kis-My-Ft2「恋人がサンタクロース」

Snow Man「サンタが町にやってくる」

Sexy Zone「LAST CHRISTMAS」

■19:00頃~

・E-girls「Follow Me」~「Mr.Snowman」~「Anniversary!!」~「Love☆Queen」

・A.B.C-Z「頑張れ、友よ!」

・Ku-Wa de MONPE(石橋貴明×マッコイ斉藤)「Stranger to the city」

・佐藤二朗×ナオト・インティライミ「万里の河」

・THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「FEARS」

・THE ALFEE×阿佐ヶ谷姉妹「星空のディスタンス」

・Snow Man「KISSIN' MY LIPS」

・秦基博「泣き笑いのエピソード」

・日向坂46「アザトカワイイ」

・山崎育三郎×森山直太朗「君に伝えたいこと」

・Little Glee Monster「足跡」

・特別企画 AKB48 15周年 『FNS歌謡祭』名場面集

■20:00頃~

・小沢健二「ラブリー」

・Kis-My-Ft2「ENDLESS SUMMER」

・櫻坂46「Nobody's fault」

・Sexy Zone「NOT FOUND」

・SEVENTEEN「HOME;RUN」

・ナオト・インティライミ「The World is ours!」

・Novelbright「あなたを求めただけなのに」

・秦基博「鱗(うろこ)」

・日向坂46「青春の馬」

・福山雅治「Squall」

・三浦大知「Antelope」

・ミュージカル企画

花總まり×田代万里生「あなたに続く道」/『マリー・アントワネット』

花總まり×山崎育三郎「私が踊る時」/『エリザベート』

・特別企画 嵐『FNS歌謡祭』名場面集

■21:00頃~

・aiko「ハニーメモリー」

・嵐「A・RA・SHI」「カイト」「Do you...?」

・瑛人×KENZO (DA PUMP)「香水」

・GACKT×ハラミちゃん「Last Song」

・関ジャニ∞「Re:LIVE」

・GENERATIONS from EXILE TRIBE「You&I」

・JUJU「奇跡を望むなら...」(ソウルフル・ワールドver.)

・谷村新司×中川翔子「忘れていいの-愛の幕切れ-」

・東京事変「命の帳」

・東京事変「群青日和」

・刀剣男士 team新撰組 with蜂須賀虎徹「ユメひとつ」

・一青窈×大貫勇輔「他人の関係」

・平手友梨奈(※内容は生放送で発表)

・福山雅治「革命」「心音」

・森山直太朗×生田絵梨花「愛し君へ」

・宮本浩次「あなた」

・Little Kiss(石橋貴明×工藤静香)「A.S.A.P.」

・ミュージカル企画

『レ・ミゼラブル』「民衆の歌」をみんなで歌おう

レ・ミゼラブル2021カンパニー

生田絵梨花、屋比久知奈、内藤大希、相葉裕樹、濱田めぐみ、斎藤司、小野田龍之介、佐藤隆紀、知念里奈、森公美子