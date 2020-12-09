アイドルグループ・嵐の相葉雅紀とフジテレビの永島優美アナウンサーが司会を務める同局系音楽特番『2020FNS歌謡祭 第2夜』が、きょう9日(18:30～22:48)に放送。時間帯別の出演アーティスト・披露楽曲のタイムテーブルを紹介する。
※出演者は時間帯別に五十音順。構成の変更・出演時間が前後する可能性もあり。
■18:30～
・aiko×東京スカパラダイスオーケストラ「ボーイフレンド」
・GENERATIONS from EXILE TRIBE「Lovers Again」
・城田優「even if」
・東京スカパラダイスオーケストラ「Good Morning～ブルー・デイジー feat.aiko」
・堂本剛FUNK同好会「しすてむ」
・FNS歌謡祭限定クリスマスメドレー
A.B.C-Z「赤鼻のトナカイ」
関ジャニ∞「クリスマス・イブ」
Kis-My-Ft2「恋人がサンタクロース」
Snow Man「サンタが町にやってくる」
Sexy Zone「LAST CHRISTMAS」
■19:00頃～
・E-girls「Follow Me」～「Mr.Snowman」～「Anniversary!!」～「Love☆Queen」
・A.B.C-Z「頑張れ、友よ！」
・Ku-Wa de MONPE（石橋貴明×マッコイ斉藤）「Stranger to the city」
・佐藤二朗×ナオト・インティライミ「万里の河」
・THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「FEARS」
・THE ALFEE×阿佐ヶ谷姉妹「星空のディスタンス」
・Snow Man「KISSIN' MY LIPS」
・秦基博「泣き笑いのエピソード」
・日向坂46「アザトカワイイ」
・山崎育三郎×森山直太朗「君に伝えたいこと」
・Little Glee Monster「足跡」
・特別企画 AKB48 15周年 『FNS歌謡祭』名場面集
■20:00頃～
・小沢健二「ラブリー」
・Kis-My-Ft2「ENDLESS SUMMER」
・櫻坂46「Nobody's fault」
・Sexy Zone「NOT FOUND」
・SEVENTEEN「HOME;RUN」
・ナオト・インティライミ「The World is ours!」
・Novelbright「あなたを求めただけなのに」
・秦基博「鱗（うろこ）」
・日向坂46「青春の馬」
・福山雅治「Squall」
・三浦大知「Antelope」
・ミュージカル企画
花總まり×田代万里生「あなたに続く道」／『マリー・アントワネット』
花總まり×山崎育三郎「私が踊る時」／『エリザベート』
・特別企画 嵐『FNS歌謡祭』名場面集
■21:00頃～
・aiko「ハニーメモリー」
・嵐「A・RA・SHI」「カイト」「Do you...?」
・瑛人×KENZO (DA PUMP)「香水」
・GACKT×ハラミちゃん「Last Song」
・関ジャニ∞「Re:LIVE」
・GENERATIONS from EXILE TRIBE「You＆I」
・JUJU「奇跡を望むなら...」（ソウルフル・ワールドver.）
・谷村新司×中川翔子「忘れていいの-愛の幕切れ-」
・東京事変「命の帳」
・東京事変「群青日和」
・刀剣男士 team新撰組 with蜂須賀虎徹「ユメひとつ」
・一青窈×大貫勇輔「他人の関係」
・平手友梨奈（※内容は生放送で発表）
・福山雅治「革命」「心音」
・森山直太朗×生田絵梨花「愛し君へ」
・宮本浩次「あなた」
・Little Kiss（石橋貴明×工藤静香）「A.S.A.P.」
・ミュージカル企画
『レ・ミゼラブル』「民衆の歌」をみんなで歌おう
レ・ミゼラブル2021カンパニー
生田絵梨花、屋比久知奈、内藤大希、相葉裕樹、濱田めぐみ、斎藤司、小野田龍之介、佐藤隆紀、知念里奈、森公美子