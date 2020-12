アイドルグループ・嵐の相葉雅紀とフジテレビの永島優美アナウンサーが司会を務めるフジテレビ系音楽特番『2020FNS歌謡祭 第2夜』(9日18:30~22:48)に出演する第5弾アーティストが2日、発表された。

昨年の『2019FNS歌謡祭』第2夜の生放送中に、堂本剛がオリジナルの楽曲制作に挑戦。堂本とともに楽曲制作に挑むバンドメンバーとして、ドラムにジェニーハイの小籔千豊、ベースに同じくジェニーハイのくっきー!、堂本剛と親交の深いキーボード・Gakushiをはじめ、第一線で活躍するトップミュージシャンたちが集結した。さらに、ゆりやんレトリィバァもコーラスとして参加し、堂本がボーカル&ギターを務める「堂本剛FUNK同好会」を結成。放送時間内に、楽曲「しすてむ」を完成させ、圧巻のパフォーマンスを披露した。今回も「しすてむ」を引っさげて、再び『FNS歌謡祭』のステージに上がる。

今から20年以上前に、バラエティ番組『とんねるずの生でダラダラいかせて!!』(日本テレビ)の企画をきっかけに誕生した、石橋貴明と工藤静香によるユニット「Little Kiss」が登場。23年ぶりに『2020FNS歌謡祭』のステージで復活し、97年にリリースした唯一のシングル曲「A.S.A.P.」を披露する。

今年の『2020FNS歌謡祭 夏』に初出演し、圧巻のパフォーマンスで話題をさらったSEVENTEEN、そして、森山直太朗とのコラボレーションが話題を呼んだ平手友梨奈の出演が決定。SEVENTEENは、韓国で大ヒット中の楽曲「HOME;RUN」を日本のテレビで初披露する。

ドラマ『ルパンの娘』の出演で話題のダンサーで俳優の大貫勇輔の出演が決定。一青窈と「他人の関係」をコラボレーションする。

第2夜出演アーティストは、以下のとおり(※五十音順、★は新規発表アーティスト)

aiko

阿佐ヶ谷姉妹

嵐

E-girls

生田絵梨花

★石橋貴明

瑛人

AKB48

A.B.C-Z

★大貫勇輔

小沢健二

GACKT

関ジャニ∞

Kis-My-Ft2

★工藤静香

KENZO(DA PUMP)

櫻坂46

佐藤二朗

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE

THE ALFEE

GENERATIONS from EXILE TRIBE

JUJU

城田優

Snow Man

Sexy Zone

★SEVENTEEN

田代万里生

谷村新司

東京事変

東京スカパラダイスオーケストラ

刀剣男士 team新撰組 with蜂須賀虎徹

★堂本剛FUNK同好会

ナオト・インティライミ

中川翔子

Novelbright

秦 基博

花總まり

ハラミちゃん

一青 窈

日向坂46

★平手友梨奈

福山雅治

三浦大知

宮本浩次

森山直太朗

山崎育三郎

Little Glee Monster

『レ・ミゼラブル』2021カンパニー