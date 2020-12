映画『サイレント・トーキョー And so this is Xmas』(12月4日公開)の公開初日舞台挨拶が都内で行われ、佐藤浩市、石田ゆり子、西島秀俊、中村倫也、広瀬アリス、井之脇海、勝地涼、波多野貴文監督が登場した。

同作は『アンフェア』シリーズの原作『推理小説』多くのベストセラー小説を世に送り出し、 大ヒットTVドラマの脚本も手掛ける秦建日子の最新作の実写化作品で、『SP』シリーズの波多野貴文監督がメガホンを取る。ジョン・レノンの名曲「Happy Xmas(War Is Over)」にインスパイアされた同作は、クリスマス・イブの東京を舞台に、突如勃発した連続爆破テロ事件を描き、パニックに陥る日本、そして事件へと巻き込まれていく登場人物たちの様々な思惑が交錯する。

容疑者役の佐藤を「尋問」するということで、登壇者たちは次々と質問を浴びせる。「今までで印象に残ってる言葉は?」(波多野監督)、「40年役者をやってるなかで、壁にぶつかったことは? その時の乗り越え方は?」(勝地)、「役者をやっていなかったらどんなやってみたかったことは?」(井之脇)といった質問が飛び交う中、広瀬は「好きな漫画はなんですか?」と質問し、その温度差に佐藤が膝をつく事態に。

佐藤は「ジョージ秋山さんの『アシュラ』という漫画があったんですよ。『銭ゲバ』は有名なんだけど、『アシュラ』は少年誌に連載してたのにカニバリズムを描いている。当時すごい問題にもなった作品」と好きな漫画を挙げる。広瀬は「私、1冊おすすめなの言ってもいいですか? 『渋谷金魚』という、渋谷で金魚が人間をバンバン食べていく作品なので、よかったらぜひ」とオススメ漫画の情報交換をしていた。

また、中村は「空気が一瞬変わったので戻します。失礼かもしれないけど、こんな機会でもないと聞けないと思うので、聞かせてもらいたいんですけど……」という前振りで、「ゴルフのアプローチショットの距離感の調節というのは……50、60、70ヤードくらいってどのようにされてますか?」と質問。「どんな球を打ちたいかという自分の明確なイメージを持って……」と説明する佐藤が「こんな話面白いのかよ!?」とつっこむと、中村は「深いなあ〜どんな球を打ちたいか、役者と一緒ですね」と納得していた。